فنانون يهاجمون محمد قنوع بسبب رفضه دخول ابنته الوسط الفني

تعرض الفنان السوري محمد قنوع لحملة هجوم واسعة من بعض الفنانين بسبب تصريحه برفضه دخول ابنته ماسة الوسط الفني، مطالبين إياه بالابتعاد عن الفن.

وكان الفنان السوري محمد قنوع قد صرح في لقاء تليفزيوني عدم سماحه لإناث عائلته وبالأخص ابنته ماسة دخول الوسط الفني.

وانتقد الكاتب عماد نجار تصريحات قنوع من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: ”علينا كفنانين أن نقصي من العمل الفني كل من يروج للفكر المتخلف الرجعي الظلامي.. كل من يستهدف سمعتنا كفنانين.. كل ذكر يصرح بأنه لن يسمح لإناث عائلته أن يدخلن المجال الفني“.

وأضاف نجار: ”علينا أن نقصي من العمل الفني كل من يروج لفكرة ما يعرف زوراً بالسينما النظيفة أو التلفزيون النظيف.. كأن القبلة في سياقها الدرامي قذارة ومن يقبل بدور فيه قبلة من فنانين وفنانات هم قذرون ويروجون للقذارة“.

وتابع: ”علينا أن نقصي الدواعش وداعميهم من وسطنا الفني، علينا أن نقصي كل من تستفزّه قبلة بين عاشقين في عمل درامي.. ولا يستفزه الذبح والقتل والتفجير“.

في السياق ذاته هاجم الفنان السوري عدنان الشامات مواطنه محمد قنوع بسبب تصريحاته قائلا: ”لما فنان بيقول: أنا مابدي إبني أو بنتي يصيروا متلي ويشتغلوا بنفس المهنة، بيعطي انطباع عن الفن أنو وسط غير سوي وغير محترم.، وأن هذا الفنان يبيح لنفسه فقط أن يأكل ويشرب ويطعم أولاده منه“.

وأضاف: ”هذه المفاهيم والتصريحات الانفصامية تتكرر كثيراً في مقابلات وتصريحات لفنانين في البلاد العربية خاصة، التي تساهم فيها الثقافة المحلية في التقليل من احترام الفن والفنانين، كي لا أقول احتقارهم، ومحاولة الفنان على ما يبدو تجنب سخط فئة معينة من الناس بالتصريح بأنه لا يسمح، أو لا يريد أن تدخل ابنته هذا المجال“.

وتابع: ”عادة مثل هؤلاء (الفنانين) لن يسمحوا لابنتهم بالعمل في أي مجال بناء على خلفيتهم الفكرية أو التربوية أو الدينية. وهذا شأنهم وحقهم، لولا أن تصريحاتهم تؤذي من يعمل في الفن من الإناث والذكور، وتؤذيني أنا شخصياً أيضاً، وتعطي انطباعاً للعامة حين يسمعوه أنها مهنة مشينة لا تليق بمن يعمل بها“.

وواصل: ”إن كان الفن لا يليق بأبنائك أو بناتك، وليس مصدر فخر لك، فما الذي تفعله أنت في هذه المهنة؟ لست مضطراً أن تتابع عملك فيها، وتعطي انطباعاً لأولادك أنك انفصامي، وانتهازي، وأنك تعطي الحق لنفسك، وتمنعه أو تستنكره عليهم.. كيف سينظرون إليك كأب أو كقدوة؟“.

وأردف: ”أما كون الذكر هو الذي يحدد دائماً ما (يريد) أو ما لايريد لبناته في هذه الحياة، ويعيش في وهم أن كل شيء سيجري حسب مشيئته هو، فهذا موضوع آخر، هنا ليس مجاله“.

وأكمل: ”أنا لا أقصد في هذا المنشور أشخاصاً معينين، ولكنني أناقش فكراً ومفاهيم تتكرر من أشخاص يعملون في مجال أحبه وأحترمه، بكل ما فيه من مساوئ وعيوب، وأحترم كل العاملين فيه أمام وخلف الكاميرا“.

ومن المعروف عن الفنان محمد قنوع التزامه الديني، حيث أن إناث أسرته يرتدين الحجاب، ولا يظهرون بالإعلام، وقد صرح أخيرا بأنه يرفض زواج ابنته لشخص من ديانة مختلفة.