من هو عريس نسرين طافش الذي أخفت هويته عن جمهورها؟

تصدر اسم الفنانة السورية نسرين طافش حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها، مساء السبت، وبشكل مفاجئ ارتباطها رسميا بشخص أخفت هويته عن جمهورها.

ونشرت الفنانة السورية صورة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها يدها فقط مع يد من ارتبطت به وهي تضع خاتما، وأرفقتها بوسم خاتم وعروس برفقة عريسها في إشارة إلى ارتباطها رسميا.

وعلقت الفنانة طافش على الصورة بقولها: ”ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائما وأبدا“.

وأثارت معرفة هوية عريس الفنانة نسرين فضول كثير من النشطاء الذين بدأوا بطرح تخميناتهم، حيث أشارت المعلومات المتداولة إلى أن ”العريس مصري الجنسية“، لا سيما أن الفنانة نسرين تتواجد حاليا في مصر وأعلنت ارتباطها من القاهرة.

وأكد الصحفي السوري عمار البري، الذي يعرِف عن نفسه بأنه ”صحفي مختص بأخبار المشاهير والموضة“، بأن ”عريس الفنانة نسرين طبيب مصري الجنسية، وأن الزواج قد تم بالفعل“.

وأوضح البري أن ”هذه المعلومات حصل عليها حصريا من قبل مصادر مقربة من الفنانة نسرين طافش“.

وأشار إلى أنه ”لم تتم معرفة إن كان هناك حفل زفاف سيقام في الأيام المقبلة، أم أن الفنانة السورية ستكتفي بهذا الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

ونسرين طافش فنانة سورية من أصول فلسطينية، من مواليد 1982، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

بدأت التمثيل عام 2002، وشاركت في العديد من الأعمال السورية منها ”ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، صبايا، شوق“، إضافة إلى مشاركتها في بطولة أعمال مصرية ومنها مسلسل ”ختم النمر، الوجه الآخر والمداح“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أعلنت الفنانة نسرين ارتباطها بشخص، وأكدت أنه ليس من الوسط الفني ولا الرياضي ولا السياسي، وبأنه ليس خليجيا، عقب أن شاعت أنباء أنه رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي الذي نفى في حينها تلك الأنباء.

وفي نيسان/أبريل عام 2021، أعلنت طافش فسخ خطوبتها، وذلك بعد مرور 5 أشهر على ارتباطها السابق.

وقالت في مقابلة إذاعية حينها إنها كانت تفكر في الزواج لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة، لكن الأمر لم يكتمل، مرجعة السبب بأنها ”لم تشعر بالتوافق الروحي والفكري“.

يذكر أن الفنانة نسرين شاركت في رمضان الماضي ببطولة المسلسل السوري ”جوقة عزيزة“، وهو من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى ”عزيزة“ تجسد شخصيتها ”نسرين“ ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.