نسرين طافش تعلن ارتباطها رسميا

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، مساء اليوم السبت، متابعيها بإعلان ارتباطها رسميا بأحد الأشخاص، دون كشف أي تفاصيل حول هويته.

ونشرت ”طافش“ صورة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها يدها فقط مع يد من ارتبطت به وهي تضع خاتما.

وعلقت على الصورة قائلة: ”ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائما وأبدا“.

وأنهت ”نسرين“ تلك الرسالة بنشر وسم خاتم، في إشارة للارتباط الرسمي.

what God has joined together ♥️🙏🏻 May God bless this unity and protect this eternal love forever and ever 🙏🏻💍👰🏻🤵🏻♥️💫 pic.twitter.com/OkqdoC2QYM — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) July 2, 2022

ولم توضح ”طافش“ في منشورها طبيعة ذلك الارتباط الرسمي إن كان “خطوبة أم زواجا”، لكنها أظهرت يدها اليسرى في الصورة وبها الخاتم، ما يرجح أنها بالفعل قد تزوجت.

يشار إلى أن الفنانة السورية أعلنت، في 2 نيسان/أبريل عام 2021، فسخ خطوبتها، وذلك بعد مرور 5 أشهر على ارتباطها السابق من شخص من خارج الوسط الفني.

وقالت في مقابلة إذاعية حينها إنها كانت تفكر في الزواج لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة، لكن الأمر لم يكتمل، مرجعة السبب بأنها ”لم تشعر بالتوافق الروحي والفكري“.

وفي نفس السياق، أعلنت نسرين طافش، مؤخرا، عبر “إنستغرام” عن مواصفات زوجها المستقبلي، في ردها على سؤال أحد المتابعين.

وقالت حينها: ”أهم شيء أن يكون محبا للطهي وصاحب شخصية صادقة ولديه ثقة بالنفس“.

يذكر أن نسرين طافش تشارك في بطولة فيلم سينمائي بعنوان ”في القلب“، إلى جوار الفنان خالد سليم، ومجموعة من الفنانين.

والفيلم من إخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.

كما شاركت الفنانة في رمضان الماضي ببطولة المسلسل السوري ”جوقة عزيزة“، وهو من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

وتدور أحداث مسلسل ”جوقة عزيزة“ خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى ”عزيزة“ تجسد شخصيتها ”نسرين“ ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.