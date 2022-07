نسرين طافش تعلن ارتباطها رسميا

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، مساء اليوم السبت، متابعيها بإعلان ارتباطها رسميا بأحد الأشخاص، دون كشف أي تفاصيل حول هويته.

ونشرت ”طافش“ صورة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها يدها فقط مع يد من ارتبطت به وهي تضع خاتما.

وعلقت على الصورة قائلة: ”ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائما وأبدا“.

وأنهت ”نسرين“ تلك الرسالة بنشر وسم خاتم، في إشارة للارتباط الرسمي.

what God has joined together ♥️🙏🏻

May God bless this unity and protect this eternal love forever and ever 🙏🏻💍👰🏻🤵🏻♥️💫 pic.twitter.com/OkqdoC2QYM

— نسرين طافش (@NESREENTAFESH) July 2, 2022