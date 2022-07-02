أمل الأنصاري بعد انتصارها بمعركة قضائية ضد مشهورة: "الجايين في الطريق"

أعلنت الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري، انتصارها في معركة قضائية خاضتها ضد مشهورة ”لم تذكر اسمها“.

وتوعدت الأنصاري، بالتقدم بـ4 قضايا أخرى ضد من يشهرون بها.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ”قضية وحدة كسبناها الحمدلله، والجايين في الطريق“.

وأضافت: ”عاد الجايين قضاياهم مرّة سهلة، ليش؟ لأن كل حياتهم يحطون صور ويكتبون البربرة اللي يبون يكتبونها، فهذي أسهل منها بالتشهير مافي“.

وتابعت: ”لأن التشهير واضح وصريح، بنات عندي أربع قضايا جاية في الطريق، بإذن الله، ملفاتهم جاهزة، لكن الحكومة الحين سكرت، الدوائر سكرت، بعد العيد إن شاء الله يصير خير“.

ومؤخرا، تداولت حسابات إخبارية تعنى بأخبار المشاهير أنباء عن حصول الأنصاري، وهي خبيرة تجميل، على حكم لصالحها ضد مشهورة أخرى.

واكتفت الحسابات الإخبارية بالإشارة إلى المشهورة عبر ترميز (ب، ب)، إذ قضت المحكمة بدفع المشهورة غرامة قدرها 20 ألف ريال ما يعادل 5400 دولار، وسجنها 15 يوما وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ نهائيا.

لكن الفاشينيستا السعودية اكتفت بالتعليق في منشور عبر حسابها في ”سناب شات“ ذكرت فيه آيات من القرآن الكريم، تدلل على انتصارها على من ظلموها، معلقة ”الحمدلله“ ثلاث مرات.

ورغم عدم ورود اسم غريمة الأنصاري في القضية، إلا أن متابعين أكدوا أنها الفاشينيستا بدور البراهيم، نظرا للخلافات المستمرة بينها وبين بنات الأنصاري.

ولم تعلق بدور البراهيم، على الحكم عبر حساباتها في مواقع التواصل، في الوقت الذي لا تزال فيه متفاعلة عبر حسابها في ”سناب شات“.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن سبب القضية والحكم، قال متابعون إن ”القضية رفعتها أمل الأنصاري بعد خروج بدور البراهيم في مقطع فيديو شككت فيه بجنسيتها وشقيقاتها وهويتهن“.

وكانت حسابات قد تداولت حكما يوضح أن عائلة الأنصاري رفعت قضية ضد أمل، وثبت أنها لا تنتسب إليها، وتم البت بحذف اسم العائلة من جميع حساباتها لعدم انتسابها.

ورغم الحكم بعدم ثبوت نسب الأنصاري لـ“أمل“، إلا أن شقيقاتها مازلن يضعن اسم العائلة على حساباتهن؛ ما دفع متابعين لاعتبار القضية شخصية بين أمل وآخرين.