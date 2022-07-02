"أنا صغيرة".. هند القحطاني تكشف عمرها الحقيقي (فيديو)

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، عن عمرها الحقيقي، وسبب نحافة نجلها ”معاذ“.

وأعربت القحطاني، عن غضبها للانتقادات التي وجهت لها مؤخرا، بتعمد إخفاء عمرها الحقيقي، لا سيما مع نشر ناشطين صورا قالوا إنها لنجلها ”معاذ“.

وكانت ”نحافة“ نجلها، قد أثارت استغراب العديد من المتابعين، وتحدث عدد منهم عن وجود شقيق أكبر له، وفق ما نشر موقع ”فن ومشاهير“.

وقالت إحدى المتابعات لهند القحطاني، في تعليق لها عبر تطبيق ”سناب شات“: “هذا أخوه الكبير اللي رفض يجي معاكم لأمريكا وعايش عند أبوه وعمته لا تكذبين علينا”.

وردت المشهورة على ذلك، قائلة إن عمرها ”مازال صغيرا ولا يمكن أن يكون لديها أبناء أكبر من معاذ كونه يبلغ من العمر 19 عاما“.

لكن بعض المتابعين ظنوا أن ”معاذ“، خضع لعملية جراحية تسببت بفقدانه كثيرا من الوزن.

إلا أن ”هند“ نفت الأمر وأكدت أنه ”فقد وزنه حتى لا يتعرض للإصابة بمرض السكري“.

بالفيديو: هند القحطاني تكشف عن عمرها الحقيقي وتقارن نفسها بـ نادين نجيم https://t.co/75SypavvcL pic.twitter.com/IA30sziWGb — فن ومشاهير (@celebNart) July 2, 2022

ولفتت المشهورة السعودية، إلى أنها ”من مواليد عام 1984، وأن عمرها مطابق من عمر النجمتين اللبنانيتين ميريام فارس ونادين نجيم“.

وأوضحت أن ”كثيرا من النجمات والمشاهير في عمر أكبر منها ورغم ذلك لا يبدو عليهن العمر أبدا“.

وتابعت: “يعني ما شاء الله معاذ كبير 19 سنة، ليه أنا عجوز لهذه الدرجة، لدرجة تتوقعون أنه عندي أبناء أكبر من معاذ، أنا والله العظيم إني صغيرة، أنا عمري زي نادين نسيب نجيم، والمطربة شيرين أكبر مني”.

وأردفت المشهورة السعودية: “يعني درة اللي تهبل وتأخذ العقل أكبر مني، وميريام فارس أنا سمعت أنها مواليد 1984 يعني بنفس عمري، خير؟”.