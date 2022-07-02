المشهور السعودي "قعيد المجد" يثير جدلًا بعد إهانته ضيفًا في بث مباشر

أثار المشهور السعودي الشاب صاحب لقب ”قعيد المجد“ جدلًا، وتعرض لانتقادات من قبل متابعين بعد ما وصفه كثيرون بأنه سخرية وإهانة منه لضيف حل عليه عبر البث المباشر في أحد التطبيقات.

ودشن ناشطون وسمًا باسم المشهور السعودي ”#قعيد_المجد“، انتقدوه من خلاله بسبب ما رآه بعض المعلقين على أنه تصرف سلبي تجاه شخص كان يود ضيفه بذبيحة فرحًا باستضافته له.

انتبه من حديث النعمة pic.twitter.com/qa3wYq2bjw — افلاطون (@10Hfc) July 1, 2022

وظهر المشهور السعودي في أحد برامج البث المباشر وقد استضاف أحد الأشخاص ويدعى ”نايف الشراري“ والذي كان -على ما يبدو- في منطقة خارجية كمزرعة أو ساحة فضاء، وأصر على أن يهدي ”قعيد المجد“ ذبيحة يذبحها تكريمًا لاستضافته له.

وصدم ”قعيد المجد“ ضيفه ”نايف“ والمتابعين خلال البث المباشر وبعد تداول المقطع لاحقًا، عندما رفض الهدية وأغلق البث المباشر مع ضيفه، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى حد الإهانة والسخرية من الضيف بعد ذهابه.

وكان المشهور السعودي قد تجاهل ضيفه بعد فتح البث المباشر بينهما، قائلًا إنه يريد ”التغزل“ بإحدى الفتيات، بعد أن ينكر أنه هو ذاته ويقول: ”لا أنا ابن أخوه“، ثم يصل الأمر إلى إبداء اشمئزازه من ضيفه، وأخيرًا تم إغلاق البث ونعت الضيف ”نايف“ بأنه جاهل بقوله: ”هذا إيش عرَّفه في البطولة، هذا ما يعرف إلا طلع الشعير نزل الشعير، ويسوي زحمة على تويتر بحديثه عن الشعير فقط“، بحسب تعبيره.

وانتقدت مغردة باسم ”بدرية“ موقف المشهور السعودي، قائلة: ”بين يوم وليلة صار مشهورًا وغنيًا، أكيد بتكبّر وبشوف نفسه، لأنه حديث نعمة، كنت أحترمه لكنه طاح من عيني، حتى أسلوبه زفت ويفشّل“.

وقال مغرد باسم ”إيجام الروقي“ منتقدًا: ”لا بارك الله بواحدٍ إذا ضحكت الدنيا معه يقوم يسخر من ضعيفٍ تضحك الدنيا عليه“.

وقالت مغردة باسم ”سراب“ معلقة: ”#قعيد_المجد، أنا أستغرب من الناس إللي تعززه وكأنه شيء مهم في المجتمع، والله لا محتوى ولا أي شيء عشان الواحد يتابعه“.

في المقابل، دافعت مغردة باسم ”مها“ عن المشهور السعودي، قائلة: ”قعيد عمل الكثير من الأعمال الخيرية، وساعد أناسًا كثيرين في البرنامج وبره البرنامج، ما شفنا هذا انتشر ليه؟ لكن تحكمون عليه من مقطع كم ثانية، خلاص صار شخصًا سيئًا عندكم، لا أحد يمشي مع القطيع لأن هذه غايتهم يقلبون الناس عليَّ“.

وقال مغرد آخر مدافعًا: ”تصرف #قعيد_المجد صح ماله داعي، بس الولد واضح طيب، وابن حلال، وغلطته بسيطة ما تستدعي كل هذا الهجوم عليه بهذه الطريقة“.