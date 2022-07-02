وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون

أعلنت نقابة الممثلين في لبنان وفاة الممثل بيار شمعون، الذي توفي صباح اليوم السبت.

وقالت النقابة في منشور نعي لها عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”أفنى بيار شمعون حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما“.

وأضافت: ”مجلس النقابة يتقدم من كل الزملاء، وعائلة الفقيد، بأحر التعازي.. رحمه الله ونفسه في السماء.. سننشر تباعًا مواعيد مراسم الدفن و التعازي لاحقًا“.

وبيار شمعون ممثل كوميدي لبناني بارز، وُلد عام 1939 في زحلة، حيث درس فنون المسرح بالجامعة اللبنانية.

وكان أول عمل اشترك فيه هو مسرحية ”جزيرة العصافير“ لشكيب خوري.

برز بيار في تمثيل عدد من المسرحيات مثل: ”عمتي نجيبة“، و“هَريبه يا أوادِم“، وكذلك في برامج ساخرة منها ”بس مات الوطن“، ومسلسل ”عيوق ورفقاتو“، وغيرها من الأعمال الدرامية.