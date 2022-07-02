وسام السويلمي توجه رسالة تهديد.. مَن المقصود؟

وجهت الشابة السعودية اللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي العنزي، رسالة تهديد، عبر تويتر، ضمن مقطع مصور يتحدث عن معاناتها.

ونشرت وسام السويلمي فيديو مجمعًا لمقاطع سابقة ظهرت فيها، مرفقًا بأغنية تتحدث عن تحدي الظروف وقهر العنف والاضطهاد.

وبدأت وسام الفيديو بقولها: ”إن ما فضحتكم ورميتكم ورا الشمس ما أكون أنا وسام“، دون أن تشير إلى المقصودين بتهديدها ذلك.

ولكنها في الوقت ذاته، وضعت تغريدة سابقة لها تتحدث عن تعرضها للقمع والاعتداء الجنسي من جانب والدها وأخيه“، على حد زعمها.

وكتبت وسام تغريدة مع المقطع قالت فيها: ”حارب بكلّ ما أوتيت من قوّة حتى تُتوّج فائز هذه الحرب“.

#وسام_السويلمي حارب بكلّ ما أوتيت من قوّة حتى تُتوّج فائز هذه الحرب. pic.twitter.com/WPnap6tsfD — 🇸🇦وسام السويلمي العنزي (@We_90i) July 2, 2022

وتلت وسام تلك التغريدة بأخرى جاء فيها: ”وإن أصابك حزنٌ تفاءل بأن من جعل للحزن سببًا جعل للفرح أسبابًا“.

وبدأت الشابة وسام السويلمي العنزي في الكشف عن قصة هروبها من السعودية ولجوئها إلى ألمانيا قبل نحو شهر ونصف الشهر، إذ بثت حلقات عبر قناتها في ”يوتيوب“ تتحدث فيها عن معاناتها من عائلتها منذ كانت طفلة صغيرة إلى اللحظة التي قررت فيها النجاة من حياتها والهرب.

وقالت في إحدى تغريداتها عبر حسابها في تويتر: ”اغتالوا طفولتي وأجبروني على الرحيل لأعيش الغربة والوحدة والألم والدموع، والآن أضيف الورم إلى قائمة أوجاعي“.

وكانت وسام قد كشفت عبر تويتر عن معاناتها من تعنيف ومضايقة أفراد من أسرتها وصلت لحد التحرش بها، كاشفة عن تهديد وصلها بأن يكون مصيرها مشابها لمصير الطالبة المصرية المغدورة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميل لها.

وقالت: ”أرسل لي صورة نيره وقال بتكونين كيذا، أخشى أن أموت مغدورة قضيت طفولتي بجحيم، هل أستحق أن أقتل مغدورة؟ عائلتي لا سامحكم الله ولا عفا عنكم، و أذاقكم ذات الشعور بذات الشدة وأكثر، ولا دمتم سالمين بعد خراب يطيح بكم إلى الهاوية، فوالله لو كان بينكم وبين الجنة ذنبي فلن أغفر“.

وأكدت أنه قبل هربها بأسبوع واحد فقط، تعرضت للضرب المبرح من والدها حتى كادت تفقد حياتها؛ ما دفعها للإقدام على اتخاذ قرار بالهرب، مبينة أنه ”لم يكن مهما إلى أين ستتوجه، وكان كل ما يهمها هو النجاة بنفسها فقط“.

وتابعت وهي تروي قصة حياتها، أن والدتها تخلت عنها وهي طفلة صغيرة فأقامت مع جدتها التي كانت تسيء لها، قبل أن يأخذها والدها الذي كان يتحرش بها ويعنفها، بحسب قولها.

ودخل الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي على خط الأزمة، وقرر إقناع الفتاة بالتوجه إلى سفارة السعودية في برلين، ونصحها بالعودة إلى السعودية، وهو ما أحدث تفاعلًا كبيرًا مع حالتها وقصتها.