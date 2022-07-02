فارس البلوشي: الدراما الخليجية في تطور ملحوظ

قال الفنان العُماني فارس البلوشي إن ”الدراما الخليجية في تطور ملحوظ وتصل لكل فئات المجتمع وتؤثر فيها“، على حد قوله.

وأضاف البلوشي، في لقاء مع ”إرم نيوز“، أن ”هذه الدراما تحتاج إلى التركيز على صناعة العمل بشكل فني متكامل، وكذلك الاستعانة بخبرات وكفاءات القائمين على الأعمال الفنية“.

ونوه إلى اختلاف دور الرقابة في المجتمعات الخليجية، معللاً بأن ”هناك معايير مختلفة بين الدول، ولكن الرقابة بالطبع موجودة لكل الأعمال الفنية بأي شكل من الأشكال“.

وعن دوره في العمل الدرامي ”الزقوم“، قال البلوشي: ”مشاركتي كانت هدفاً رسمته في السنوات الماضية، وكانت بالنسبة لي طموحا كبيرا جدًا“.

وقال إن ”الزقوم فرصة كبيرة منحني إياها منتج العمل الدكتور حبيب غلوم، من خلال قوة الدور التمثيلي، في ظل وجود أهم الأسماء والنجوم الخليجية، وعلى رأس الهرم الفنان القدير سعد الفرج ونخبة كبيرة من النجوم“.

وأضاف ”استطاع المخرج الذي أعتبره الأب الروحي وربان سفينة الزقوم، أحمد المقلة، أن يبحث ما بداخل فارس من قدرات، وسعيد جدًا بتلك المشاركة التي اعتبرها انطلاقة حقيقية لي“.

وعن أدواره التي جسدها في موسم شهر رمضان الماضي، قال البلوشي إن ”مسلسل (اسمع وشوف) الكوميدي مختلف عن الزقوم، عبر حلقاته المنفصلة، فكل حلقة جسدت فيها شخصية لا تشبه سواها، وهذا بحد ذاته أمر مهم في ظل تواجد نجوم عُمان ومجموعة من خارج السلطنة“.

وتابع: ”مسلسل (حينما تعزف الريح) ضم نخبه كبيرة من النجوم أصحاب الباع الطويل في التمثيل، والاستفادة منهم كانت مهمة، إذ منحني الاحتكاك بهم ثقة وخبرة“.

وحول أعماله المقبلة التي يستعد البلوشي لتصويرها، قال: ”أستعد لتجسيد شخصية مركبة في فيلم سينمائي طويل بدولة الإمارات، وكذلك لفيلم سينمائي طويل في سلطنة عمان، كما تم التواصل معي لمسلسلات لموسم رمضان المقبل“.