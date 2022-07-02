وسام السويلمي تثير الجدل مجددا حول حسم قرار عودتها للسعودية

أثارت الفتاة السعودية الهاربة واللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي، الجدل مجددا حول حسم قرار العودة للسعودية، حيث نشرت تغريدة الجمعة بعد إعلان قرار تراجعها عن العودة للوطن، تشير إلى ترددها في اتخاذ القرار.

وكانت السويلمي قد نشرت تغريدة الخميس، تضمنت فيديو يوثق منح السفارة لها منزلا متكامل الرفاهية للإقامة فيه في ألمانيا، وترك الحرية لها بالعودة إلى المملكة أو البقاء.

وقالت السويلمي في تغريدتها الجمعة “ يارب ان النفس قد ضاقت و ان القلب قد انهلك و ان الروح قد تعبت ، يارب كن معي دُلني ألهمني ارشدني و رُدني إليك رداً جميل“.

وأثارت التغريدة الشكوك حول تردد الفتاة وعدم حسمها أمر بقائها في ألمانيا، ما جعل كثيرا من متابعيها يطالبونها بحسم قرارها بالعودة إلى بلادها وعدم البقاء في بلاد الغربة وسط تعليقات لم تخلو من اتهامها بمحاولة كسب الشهرة.

فايز المالكي يعلق على تراجع وسام السويلمي عن العودة للسعودية

وطلب ”الغني بالله“ من الفتاة وسام السويلمي ، تحمل مسؤولية قرارها متهما إياها بمحاولة كسب الشهرة “ رحتي السفارة وكانت في خدمتك وتراجعتي خلاص تحملي قراراتك اما ارجعي لوطنك معززة مكرمة وبحماية الدوله حفظها الله والا اجلسي وتحملي قرارتك وبديت اشك ان كل هذا اللي تسوينه ماهو الا شو وزيادة متابعين وشهرة“.

فيما طالبت“غريبة سالمين“، ”السويلمي“ بحسم قرارها وعدم الخوف قائلا “ بنيتي لا تتركي مجالاً للإملاءات السلبيه ان تخترق فكرك وعقلك لن ينحرك ولن يتعرضك احد ولا يعترض طموحك احد فقط ثقي بالله كوني انت الرمز كوني انت ايقونة العزه والكرامه والنظال والكفاح القادمه نريدك كذالك وندعو لك وسوف نفتخر بك فانت تحملين رساله عظيمه اختاري ولا تحتاري الحيره قاتله“.

فيما عبرت غادة عن استهجانها لتراجع ”السويلمي“ عن قرارها بالعودة إلى السعودية قائلة “ اسمحيلي ماقدرت اتعاطف معك وخصوصا بعد قرار تراجعك عن العوده …“



ونصح أبو إبراهيم ”السويلمي“ بالعودة للوطن مؤكدا انها ستجد كل الدعم والحماية في بلادها قائلا “ عودي للوطن وثقي أن ابناء الوطن سيدافعون عنك وانتي تدرين أن الكثير من رجال الأعمال والمحامين وأهل الخير كثير جدا وانا متأكد ان أحدهم سيتكفل برعايتك فلا تبالغي في أوهام الخوف والقلق بلدنا يرعى الغريب فلا يستغرب رعايته لبنت وطنه“.

واستقبل العديد من المواطنين السعوديين، الذين تعاطفوا مع قصة اللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي العنزي، رسالة نشرتها عن تهديد أحد أفراد عائلتها لها في حال عودتها إلى المملكة، بتأثر واضح، مقترحين عليها عدة حلول.

وتلقت الفتاة السعودية منذ أن روت مأساتها وقصة تعنيفها من قبل عائلتها، إلى المحادثة التي جرت بينها وبين الفنان فايز المالكي وإقناعها بالعودة إلى السعودية، دعما لا محدودا من أبناء وطنها.

قصتها صادمة.. من هي وسام السويلمي؟

وبعد إعلان وسام السويلمي العنزي بالفعل توجهها للسفارة السعودية في برلين، استعدادا للعودة إلى المملكة، ترقب سعوديون نبأ عودتها، إذ استمروا بمتابعتها أولا بأول، لمشاركتها رحلتها الأخيرة.

لكنها ما لبثت أن نشرت وسام السويلمي عبر حسابها في ”تويتر“، إذ تلقى متابعة كثيفة، تفاصيل رسالة تهديد وصلتها من قبل أحد أفراد عائلتها، معلنة أنها ”لن تسامحهم مطلقا على كل ما فعلوه بها“، دون أن توضح إن كانت ستظل في ألمانيا أم أنها ستبحث عن طريقة للعودة.