تسجيل صوتي يكشف سر اختفاء إيمان البحر درويش

أذاع الإعلامي المصري محمد الباز تسجيلا صوتيا لمواطنه الفنان إيمان البحر درويش، يطمئن خلاله الجمهور بأنه بخير ويتلقى علاجه في المنزل، نافيا ما تردد حول اعتقاله.

وتصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب نشطاء بالكشف عن مكانه بعد تداول أنباء عن اعتقاله من قبل السلطات المصرية.

وقال إيمان البحر درويش في التسجيل الذي أذاعه الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع عبر شاشة قناة النهار المصرية، إنه سيخرج في بث مباشر ليطمئن جمهوره عليه، مؤكدا أنه لم يتم اعتقاله كما أشيع.

ونشرت مواقع محلية أمس فيديو يظهر خلاله إسلام ابن إيمان البحر نافيا حقيقة ما تردد عن اعتقال والده، مؤكدا أنها أخبار ”عارية تماما من الصحة“، وفقا لتعبيره.

وأكد درويش أن والده بـ“صحة جيدة وفي بيته يتلقى علاجه بشكل طبيعي“، مطالبا الجميع بـ“توخي الحذر في نقل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل“.

وكان إيمان البحر درويش أثار الجدل في فيديو عبر فيسبوك ظهر فيه متحدثا عن اعتقاله من قبل الأمن، وتعرضه للظلم.

وأصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر بياناً، آنذاك، استنكر فيه حديث درويش، الذي ذكر فيه ”ألفاظاً غير مقبولة“.

وجاء في البيان: ”تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء“.

وتابع أن ”تلك التصريحات التي خرج بها علينا إيمان البحر درويش في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية“.

وأضاف أن ”هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها، وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود“.

وشدد على أن ”جموع فناني مصر مدركون أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه“.