منير مكرم يرد بقوة على شائعة وفاة صلاح السعدني

أبدى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، استياءه من تكرار شائعات وفاة بعض الفنانين، والتي طالت مؤخرًا الفنان صلاح السعدني.

وأكد منير مكرم، في تصريح عبر الهاتف لـ“إرم نيوز“، أن الفنان صلاح السعدني بخير، وأن كافة ما تردد بشأن وفاته لا أساس لها من الصحة.

وأعرب الفنان منير مكرم، عن استغرابه من تصرف من تسمح له نفسه بإعلان وفاة شخص دون أي صفة أو صلة تربطه به.

وأعرب عن استيائه من تناول بعض المواقع وصفحات ”السوشيال ميديا“ تلك الأنباء غير الصحيحة دون التحقق منها.

وذكر مكرم أنه لا يعلم تفاصيل حالة الفنان الصحية في الوقت الراهن، سواءً حول احتمالية تعرضه لوعكة صحية أو غيرها، لكن ما يعلمه فقط هو أن وفاته شائعة لا أساس لها من الصحة.

وتلاحق الفنان صلاح السعدني شائعات الوفاة مؤخرًا؛ بسبب اختفائه عن الساحة الفنية لظروف مرضه، وعدم مشاركته في أعمال فنية منذ فترة طويلة.

ويعد الفنان صلاح السعدني، من أهم الرموز الفنية في مصر، حيث قدم العديد من الأعمال خلال مسيرته الفنية التي بدأها عام 1960، والتي تركت أثرًا كبيرًا وأثرت الساحة الفنية المصرية والعربية.

وكان أول أعمال السعدني في العام 1960، ونشط فنيًا في سبعينيات القرن الماضي، وشارك في عدة أعمال منها أفلام: “الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء”، وغيرها لتتواصل المسيرة الفنية الكبيرة له، والذي برع وتميز خلالها أيضا في الدراما التلفزيونية.