وفاة جاك بيريز "الأب الروحي" للتصوير الفوتوغرافي في تونس‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

توفي المصور التونسي المعروف عالميًا جاك بيريز الذي يعد ”الأب الروحي“ للتصوير الفوتوغرافي في تونس، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وفق ما أفاد مقربون منه.

وأطلق وزير الثقافة الفرنسي السابق فريديريك ميتران على جاك بيريز لقب ”دواسنو التونسي“، وكان معروفًا بصوره التي توضح التنوع والثراء الثقافي في تونس.

ووُلد ”جاك بيريز“ في المدينة القديمة بالعاصمة تونس، حيث أمضى حياته، وبدأ ممارسة التصوير الفوتوغرافي في بدايات شبابه.

وبعد 15 عامًا من ممارسة التصوير إلى جانب وظيفته الأساسية في التدريس، كلفه ناشر تونسي كبير وضع كتاب مصور عن قرية سيدي بوسعيد السياحية الواقعة على هضبة في الضواحي الشمالية للعاصمة، وكان ذلك حدثًا أطلق مسيرته الاحترافية في التصوير.

وقال لوكالة ”فرانس برس“ على هامش أحد معارضه، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي: ”لم يعلّمني أحد كيف ألتقط الصور، فلا حاجة لذلك، والفضل للعين، ويحلو لي أن أستعرض المشهد كاملًا بـ360 درجة وأُظهر ما رأيته، ولم أشعر بانجذاب إلى المجال، فقد حدث الأمر بالفطرة“.

وأحب عاشق تونس تصوير بلاده، كما أظهر عبر صوره طقوس الجالية اليهودية وتقاليدها في جزيرة جربة (جنوب).

وبقي جاك بيريز على تواضعه، فقد صرّح لـ“فرانس برس“: ”لا آخذ نفسي على محمل الجدّ ويسعدني أن ألتقط الصور“.

وشدّد قائلًا: ”لست الأب، ولا النسيب، ولا الجدّ بالنسبة إلى التصوير الفوتوغرافي التونسي، أنا مجرد مصور فوتوغرافي في تونس“.