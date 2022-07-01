من هو الفنان غانم الحمادي؟

نعى مدونون كويتيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان غانم الحمادي، عضو فرقة الفن الأصيل، الذي فارق الحياة إثر حادث مروري مروع على أحد الطرق السريعة في البلد الخليجي الذي يشهد حوادث مرورية بشكل شبه يومي.

وتوفي الفنان غانم، يوم الخميس، عن عمر يناهز 36 عامًا؛ إثر حادث سير على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وبالقرب من منطقة أم الهيمان جنوب محافظة الأحمدي.

وقال الفنان مبارك الشطي، زميل الفنان الراحل، إن ”غانم كان متوجهًا إلى بيته في مدينة صباح الأحمد، وفي تلك الأثناء انفجر إطار سيارته؛ ما أدى إلى انقلابها ووفاته في الحال“.

وأشاد مبارك الشطي في حديثه مع صحيفة ”الراي“ الكويتية، بزميله الراحل، وأثنى على دماثة خلقه ورحابة صدره مع الجميع.

وتصدَر اسم الفنان الراحل تغريدات عدد من النشطاء، حيث قال الإعلامي سعود المزيعل: ”الفنان غانم سالم فرحان غانم الحمادي في ذمة الله وأسفاه على شبابك ربي يرحمك ويسكنك الجنة ويصبر ذويك وأهلك أشهد بالله إنك رجل محترم“.

الفنان غانم سالم فرحان غانم الحمادي في ذمة الله وأسفاه على شبابك ربي يرحمك ويسكنك الجنة ويصبر ذويك وأهلك أشهد بالله انك رجل محترم pic.twitter.com/Ns6G7aLPxa — سعود المزيعل (@SoudAlmuzaiel) July 1, 2022

ونعت الفنانة ”بسمة الكويتية“ زميلها الراحل قائلة: ”رحمة الله عليك خوش ريال ذهبة كان يطلع معانا بالحفلات بالفرق“.

رحمة الله عليك خوش ريال ذهبة كان يطلع معانا بالحفلات بالفرق 🥺💔😭#غانم_الحمادي pic.twitter.com/8QA6Nnj5X2 — Basma Alkuwaitiya Singerالمطربة بسمة الكويتية🎤 (@basma_ha) July 1, 2022

وكتب المدوِن عبدالعزيز الحسن: ”دخلت تويتر على هالخبر .. جار الطفولة من زمان عنه، رحمة الله عليك، من أطيب القلوب الله يرحمه ويغفر له“.

دخلت تويتر على هالخبر .. جار الطفوله من زمان عنه ، رحمة الله عليك ، من اطيب القلوب

الله يرحمه ويغفرله #غانم_الحمادي pic.twitter.com/xKH46JvODV — عبدالعزيز حسن (@Qadsawe10) July 1, 2022

ونعى الناشط نواف الشيا الفنان الراحل بتغريدة أرفقها بصورته، وتفاعل معها آخرون ومنهم عضو مجلس الأمة الدكتور حمد المطر الذي خص الفنان الراحل بالدعاء.

الله يرحمه بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الاعلى ويجبر عزاكم — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) July 1, 2022

وقال الناشط نواف إنه ”تم دفن الفنان الراحل عقب صلاة عصر اليوم الجمعة في مقبرة الصليبخات، أكبر مقبرة في الكويت“.

وقال ناشط آخر: ”رحمة الله تغشاك يا أخوي إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجرنا وأجركم“.

رحمة الله تغشاك يا اخوي

إنا لله وإنا إليه راجعون

عظم الله أجرنا واجركم #غانم_الحمادي pic.twitter.com/MWiGKB6Jxi — W.5.F.A.78 (@AlrasbiW) July 1, 2022

وتداولت بعض الحسابات الإخبارية المحلية وبعض النشطاء خبر الوفاة، مرفقًا بصورة الفنان غانم الذي أشاد به النشطاء ودونوا عبارات مؤثرة في نعيه تشير إلى حسن خلقه وتعامله مع الآخرين.

ولا تتوفر معلومات كثيرة حول الحياة الشخصية للفنان الراحل وحياته المهنية، سوى أنه من مواليد 1986 وأنه عضو في فرقة الفن الأصيل التي تشارك في إحياء الحفلات بكافة أنواعها من خلال أعضائها الذين كان الراحل واحدًا منهم.