جورج وسوف يثير قلق جمهوره في أحدث ظهور له

أثار الفنان السوري جورج وسوف حالة واسعة من الجدل في آخر ظهور له خلال حفل غنائي، أقيم قبل يومين في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم جدة“، حيث ظهر بوزن زائد كثيرًا عن آخر ظهور له، كما اتكأ على عكاز.



وتصدر اسم الفنان السوري الشهير محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، حيثُ ظهر طيلة الحفل متكئاً على عكاز، وبدت صحته ليست بأحسن حال.

وكان جورح وسوف قد علق على الحفل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ قائلا: ”موسم جدة موسم الفرح والفن، سعدت كثيرا بلقاء الجمهور العظيم في المملكة وأشكر شركة Benchmak على التنظيم الرائع وعلى اهتمامهم بكافة التفاصيل باحتراف ومحبة والشكر لهيئة الترفيه لدعمها للثقافة والفن والشكر من القلب للجمهور وتفاعله الكبير في الحفل“.

ونشر جورج وسوف حينها بوستر الحفل عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وعلق قائلا: ”لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي يوم الجمعة 23 يوليو في جدة.. وكل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة (بنش مارك)“.

وشهد العام الماضي الحفل الأول للفنان جورج وسوف بالمملكة العربية السعودية بعد الانفتاح الذي شهدته المملكة على يد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن جورج وسوف آنذاك أن هذا الحفل هو الأول له في السعودية، حيث عبر عن سعادته بمقابلة جمهوره في المملكة للمرة الأولى، التي أكد أنه ”غالٍ على قلبه“.