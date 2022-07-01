Technoblade.. رحيل اليوتيوبر الشهير "تكنوبليد" بعد صراع مع السرطان

رحل اليوتيوبر الشاب الشهير أليكس، المعروف بلقب ”تيكنو بليد“ Technoblade، عن الدنيا، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 23 عاماً، بعد صراع طويل مع السرطان.



ونشرت عائلة اليوتيوبر فيديو وداعيا عبر قناته على يوتيوب ظهر فيه والده حزيناً وتحدث في المقطع عن رحيل ابنه بشكل مؤثر أدخل الحزن في قلوب متابعيه.

وبرز نجم أليكس ”تكنوبليد“ من خلال بث مقاطع يظهر فيها أمام متابعيه وهو يلعب لعبتي ”ماينكرافت“ و“ساند بوكس“ الشهيرتين وسط أجواء حماسية.

وفي العام الماضي، كشف اليوتيوبر ”تيكنوبليد“ Technoblade للمتابعين أنه مصاب بمرض السرطان، وفقد شعره بعد فترة بسبب تعرضه للعلاج الكيميائي.

وكتب أليكس رسالة وداع، قبل وفاته بساعات قليلة، قرأها والده نيابة عنه، وجاء فيها: ”مرحباً بالجميع، تكنوبليد هنا. إذا كنتم تشاهدون هذا، فأنا ميت“.

ومضى ليكشف أن اسمه الحقيقي كان في الواقع أليكس، مستذكراً الوقت الذي كان يظن فيه الكثيرون أن اسمه الحقيقي هو ديف.

ويعتبر ”تيكنوبليد“ أحد أبرز مشاهير ونجوم الإنترنت، وحقق الفوز ببطولات Minecraft ويتحدث ملايين المعجبين عن حياته بطريقة فكاهية أثناء لعب اللعبة.

وذكر أليكس في مقطع فيديو لجمع التبرعات، نُشر في فبراير، أنه خضع للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وعملية جراحية لإنقاذ أطرافه بعد إصابته بألم شديد ناتج عن ورم في ذراعه اليمنى.

وكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان في أغسطس 2021، موضحاً أنه اعتقد في البداية أن الألم الذي كان يشعر به ناتج عن إصابة إجهاد متكررة بسبب اللعب المفرط، ولكن بعد تورم ذراعه ذهب إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بالسرطان لاحقاً.

ولا يُعرف سوى القليل عن Technoblade، الذي أبقى هويته الحقيقية مخفية حتى النهاية، ولكن صورته الشهيرة على قناته هي خنزير متوج، وهي الإشارة الرئيسة له عبر الإنترنت.

وبعد وفاته، عبر طيف واسع من المتابعين وأصدقاء اليوتيوبر الراحل عن عميق حزنهم لوفاته مؤكدين أنه كان نجماً محبوباً وزرع البهجة في قلوب الكثيرين.