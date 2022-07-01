الفنان حسن يوسف: الدراما الإماراتية تستهدف كبار السن

قال الفنان الإماراتي حسن يوسف إن ”الأعمال الدرامية والسينمائية الإماراتية والخليجية تستطيع المنافسة والانتشار في العالم العربي“، مؤكداً في الوقت نفسه أن ”الدراما الإماراتية تستهدف كبار السن“، وفقا لتعبيره.

وأضاف: ”فيلما (الكمين) و(خورفكان 1507) خير دليل على مكانتنا ومستوانا العالي، وعلينا أن نستمر على هذا النهج، دون أن نقبل بغيره“.

وتابع حسن يوسف لـ“إرم نيوز“: ”الفيلم الإماراتي (الكمين) مهم جداً، ولابد من زيادة إنتاج مثل هذه النوعية من الأعمال، فالفيلم ليس محلياً فقط، وإنما إقليمي بعناصر وأدوات عالمية في تأثيره“.

وعن كيفية اختياره واستعداده في فيلمي (خورفكان 1507) و(الكمين) بالقول: ”اخترت التمثيل فيهما لأنني فنان إماراتي، كما قمت أيضاً بعمل كاستينغ أو ما يُعرف بتجربة الأداء على الدور، كما هو الحال في العالم أجمع أثناء اختيار أي ممثل“.

وبشأن وصول الدراما الخليجية إلى فئات الشباب والأجيال الصغيرة وتأثيرها على المجتمع الإماراتي، أكد حسن يوسف أن ”تأثيرها كبير جداً إذا كانت قريبة منهم، ففي الغالب الأعمال الخليجية ليست شبابية بل تستهدف كبار السن“.

يذكر أن الفنان حسن يوسف ممثل ومخرج مسرحي إماراتي، وُلد عام 1982، وخاض أول أعماله الفنية عام 1993 في العمل السينمائي ”ثلاثية خط النار“ مع المخرج الإماراتي محمد الدوسري.