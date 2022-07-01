المخرج عمرو سلامة: فتيات المناطق الشعبية بمصر لا يستطعن الخروج دون حجاب

كشف المخرج المصري عمرو سلامة، أن المرأة في مصر تعيش حياة قاسية بسبب تسلط الرجل عليها، وفي المناطق الشعبية والفقيرة تخشى الفتيات النزول من المنزل دون ارتداء الحجاب.

وقال عمرو سلامة خلال حلوله ضيفا على برنامج ”الستات“ الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، على قناة ”النهار“ المصرية، إن ”الفتاة في المناطق الشعبية بمصر تخشى النزول دون حجاب“، مشيرا إلى أنها تعيش حياتها في قهر وإرهاب“.

وأضاف سلامة ”بالتأكيد يوجد مشكلة تجاه المرأة في مصر، والمجتمع يمارس قسوته فعلًا على المرأة، وهناك هوس في المجتمع بلبس الست، واستخدام ذلك في تبرير جرائم العنف“.

وأردف ”ضيعنا وقتا كبيرا في الست لابسة إيه، ومشاكل السيدات في أيام الفراعنة لم تكن موجودة، وهناك تفسيرات خطأ للدين أدت لهوس تملك المرأة، وقياس شرف الرجل بملابس المرأة“.

وأشار عمرو سلامة إلى أنه ”خلال سنوات الدراسة الجامعية، أقبل عدد كبير من الفتيات على الحجاب، وأطلق الشباب لحاهم، وكنت أرى إطلاق اللحية وحجاب الفتيات نوعا من التمرد؛ لأن الضغط كان من الناحية العكسية“، إلا أنه بعد الاطلاع والقراءة أدركت أنهم يقدمون خطابا واحدا ضيقا وسطحيا للغاية“.

وأكد أنه كان يحضر الدروس الدينية، لكنه شعر بالملل؛ لأن الخطاب كان يستهدف المرأة طوال الوقت، والتي كانت ضحية كبيرة له، على حد وصفه.