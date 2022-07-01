سعد الصغير يعود لزوجته برلنتي عامر بعد 5 أشهر من الانفصال

نشرت برلنتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ظهرا فيه يظهر في المنزل يحتفلان بعيد زواجهما.

وظهر سعد الصغير في الفيديو وهو يغني لـ برلنتي، قبل أن يسألها عن أي المطربين التي ترغب أن يحيي عيد زواجهما، حيث خيرها بين: ”محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني، ورضا البحراوي، لكنها قالت له: اختارك أنت.. رجعنا امتى؟ ليرد عليها: هو إحنا انفصلنا.. عمرنا ما انفصلنا“.

وأعلنت الفنانة المصرية برلنتي عامر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، في فبراير الماضي، انفصالهما رسميا بعد زواج استمر لمدة عام.

ونشرت برلنتي عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ خبر الطلاق، مؤكدة أنه تم بهدوء وبالتراضي بين الطرفين.

وكتبت الفنانة المصرية قائلة: ”بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي“.

وبرلنتي عامر هي الزوجة الثانية لسعد الصغير، بعد زوجته الأولى وهي سيدة مصرية من خارج الوسط الفني.

وتزوج الصغير وبرلنتي، في فبراير العام 2021 الماضي، حينها ترددت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن زواجهما كان عرفيا وليس زواجا رسميا.

وخرجت برلنتي عامر في 4 أبريل/ نيسان من العام 2021 الماضي، في تصريحات صحفية، نافية الأنباء المتداولة بأن الزواج عرفيا، مؤكدة أن زواجها من الفنان سعد الصغير هو زواج شرعي وعلى يد مأذون.

وقالت إن الزواج جاء بعد قصة حب نشأت بينهما قبل 3 سنوات، ثم تزوجا بعد فترة خطوبة دامت سنة، مشيرة إلى أن سعد هو من طلب منها إعلان زواجهما للناس.