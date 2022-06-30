محمد الشرنوبي يعلن "النصر" في الحرب القضائية مع سارة الطباخ

أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي ”انتصاره“ في الحرب القضائية التي يخوضها مع خطيبته السابقة والمنتجة سارة الطباخ.

وقال الشرنوبي، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: ”أنا مكنتش مختفي كنت بمثل بشكل كويس بخطوات جيدة جداً ومكنتش بغني فنقدر نقول تحررت الآن غنائياَ وبجهز لأغاني الفترة المقبلة“.

وأضاف الشرنوبي: ”بعتبر النهاردة هو انتصار بالنسبة لي، وشائعات التكذيب والبيانات التي تصدر من الجهة الأخرى أنا لا أعلم عنها شيئا، ولدي محاميان وهما متخصصان لمتابعة ذلك الأمر وأخذ الإجراءات القانونية المطلوبة ضدهم، أنا بتابع شغلي سواء غناء أو تمثيل فقط“.

وحذرت المنتجة سارة الطباخ مؤخرا من التعامل مع مواطنها الفنان محمد الشرنوبي إلا بعد الرجوع إلى شركة ”إرث برودكشن“ التي تملكها.

وأصدرت بيانا رسميا جاء فيه ”تعلن شركة إيرث برودكشن التي تمثلها المنتج سارة الطباخ، بصفتها رئيس مجلس الإدارة، بأن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة، وانتقلت جميع الالتزامات وحقوق العقد إلى شركة إيرث برودكشن منذ نشأتها في 23/5/2018، والتي تمتلك فيها المنتجة سارة الطباخ نسبة 90% من حصص الشركة، ويمتلك السيد محمد الشرنوبي 10% منحت له دون مقابل طبقا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدم من الفنان محمد الشرنوبي، والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة 6 استئناف عالي القاهرة مأمورة الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022“.

وأضاف البيان أن ”شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية“.

ونبهت الشركة على ”جميع النقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)، وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات، وجميع شركات الإنتاج الفني، بعدم إبرام أي تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله وهي شركة إيرث برودكشن طبقًا وتنفيذا لأحكام القضاء“.