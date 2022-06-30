في ظهور جديد مرتقب.. آمال ماهر تكشف تفاصيل اختفائها الفترة الماضية

أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان عن ظهور الفنانة آمال ماهر في مداخلة تليفونية ببرنامجه الليلة، ستكشف خلالها تفاصيل اختفائها خلال الفترة المقبلة.



وقال رامي رضوان خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“: ”انتظروا الليلة في مساء DMC.. هسمعكم صوت النجمة آمال ماهر لايف.. عشان كل اللي نفسهم يسمعوها ويطمنوا عليها.. وعشان المشككين اللي ألفوا قصص عجيبة بخصوص الفيديو بتاعها، وبخصوص اختفائها الفترة اللي فاتت“.

وظهرت الفنانة المصرية ”آمال ماهر“ أمس في فيديو مسجل جديد لها نشرته وسائل إعلام مصرية بعد طول غياب، ووسط قلق متابعيها، وتداول مكثف لشائعات تفيد باختطافها.

وقالت آمال ماهر في الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه: ”جمهوري، وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنئكم عليَّ، معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمنئكم عليَّ“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، والحب والخوف اللذان شوفتهما ولمستهما، الحمد لله، إن دلا على شيء فإنما يدلان على أن ربنا راضٍ عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبًا“.

وكانت أزمة اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر قد وصلت إلى البرلمان المصري في ظل تواصل الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مصيرها.

ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لاستيضاح ”حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بالكشف عن مصيرها“.

وقالت النائبة في طلبها الذي قدمته، الثلاثاء: ”يحتل اختفاء الفنانة المصرية مساحة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، حيث دشن ناشطون وسمًا يطالبون فيه بالكشف عن مصير المطربة التي كانت قد أعلنت اعتزالها بشكل مفاجئ قبل عام، بعد انفصالها عن زوجها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، لتتوارى بعدها عن الأنظار تمامًا“.