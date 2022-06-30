أحمد سعد يطالب هاني شاكر بعدم التراجع عن الاستقالة

اعتبر الفنان المصري أحمد سعد أن قرار زميله ومواطنه الفنان هاني شاكر بالاستقالة عن منصب نقيب المهن الموسيقية صحيح، وطالبه بعدم التراجع عنه.

وقال أحمد سعد خلال تصريحات أدلى بها لمواقع محلية: ”أنا اشتغلت معاه كفنان ورأيت بنفسي احترام الناس له في جميع المسارح الغنائية في كل الدول ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو صوته يرتفع على أحد أثناء البروفات“.

وأضاف: ”مع كامل احترامي وتقديري الشديد لجميع أطراف المشكلة التي حدثت مؤخراً في مؤتمر النقابة.. جميعكم عمل مع هاني شاكر في حفلات كثيرة ولم يجرؤ أحد أن يتطاول أو يشتبك أو تحدث خناقة في حضوره“.

وبين بأن ”هاني شاكر تطوع ليكون نقيبا للموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوقها وإذا كانت النقابة تنتقص من قدره عند البعض فلا داعي لها ويجب أن يستقيل لأنه أكبر بكثير من أن يحدث أمامه مثلما شاهدناه يوم المؤتمر“.

وأكد أن ”هاني شاكر كان أكثر الداعمين لي ووجوده في النقابة مفيد ليا ولكن من مصلحته مغادرة النقابة“.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

ورفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث ”المهن التمثيلية، المهن الموسيقية، المهن السينمائية“ استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مطالبا إياه بمباشرة عمله والتراجع عن قراره.

وقال الاتحاد العام للنقابات في بيان صحفي: ”تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، التي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهما من المبدعين في المهن الموسيقية التي أثرت في وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم“.

وأضاف البيان: ”إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتي: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب“.

كما أكد البيان رفض الاتحاد الممثل لجموع فناني مصر ”استقالة الفنان الكبير هاني شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين في مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة في عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره“.