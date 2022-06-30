ياسر العظمة يسخر من "الجزيرة وثائقية".. والسبب صورة ابن الشاطر

على خطى الخطأ الذي وقعت فيه قناة ”الحدث“ السعودية قبل أيام، بعدما أظهرت صورة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، ضمن تقرير يتحدث عن الاغتيالات في إيران وعرفته على أنه عالم نووي، وقعت قناة ”الجزيرة وثائقية“ القطرية في خطأ مماثل، ولكن هذه المرة مع الفنان السوري ياسر العظمة، الذي جعلته عالما في الفلك.

فقبل أقل من 15 يوما تقدم المشهور الكويتي يعقوب بوشهري بشكوى ضد قناة ”الحدث“، لعرضها صورته كعالم نووي بالخطأ، وعلق ساخرا حينها: ”خلصوا من كل شي الحين حطوني إني مع اغتيالات إني عالم نووي، قناة الحدث!!!“.

أما قناة ”الجزيرة وثائقية“، فخلطت بين الممثل السوري ياسر العظمة، وبين عالم الفلك والرياضيات الدمشقي ابن الشاطر الذي توفي في القرن الرابع عشر.

ووضعت “الجزيرة وثائقية”، صورة العظمة على غلاف مقال وثائقي لها عن ابن الشاطر، وكتبت عليها: “فلكي عربي فذ تنسب إليه نظرية الشمس، وعرف كأشهر موقت في التاريخ الإسلامي، حيث طور المزولة وصناعتها، فما الذي لا تعرفه عن ابن الشاطر الدمشقي”.

لكن الممثل السوري، سرعان ما التقط الخطأ، وشارك الصورة على حسابه عبر “تويتر”، موضحا أنها تعود له وهي من مسلسل ”وتعود القدس“، وليس لعالم الفلك ابن الشاطر كما نشرت القناة.

وسخر ياسر العظمة من ذلك الخطأ المهني، بنشر صورة له من المسلسل، ثم أرفق بجوارها الصورة التي نشرتها قناة الجزيرة، وعلق عليها بالقول: ”يبدو أن الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لا يعرف أنها تعود لمسلسل (وتعود القدس) مع الفنان المصري عبد الله غيث“.

يبدو ان الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لايعرف انها تعود لمسلسل ( وتعود القدس ) مع الفنان المصري عبد الله غيث pic.twitter.com/4YnmI1zr5u — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) June 29, 2022

تلك الأخطاء جعلت القناتين صاحبتا الشعبية في المنطقة العربية في مرمى سخرية وانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر مغرد باسم نايف عبدالهادي، أن تلك الأخطاء بعيدة كل البعد عن المهنية، إذ كتب ساخرا معلقا على خطأ قناة الجزيرة: ”طلع مو هين ياسر العظمة حطوه عالم فلكي المهنية في وادٍ وأنتم في واد“.

فيما أبدى حساب باسم خالد عبيد الصماني، استغرابه من أن تقع قناة تقدم محتوى وثائقيا قاصدا “الجزيرة” وتقع في هذا الخطأ، قائلا: “هذا والقناة وثائقية!! ليتهم كلفوا نفسهم وحولوا الصورة إلى رسم، كان وقتها يمكن يقول قائل أن ابن الشاطر الدمشقي شبيه فناننا القدير الأستاذ ياسر العظمة”.

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هذا والقناة وثائقية!!

ليتهم كلفوا نفسهم وحولوا الصورة إلى رسم؛ كان وقتها يمكن يقول قائل أن ابن الشاطر الدمشقي شبيه فناننا القدير الأستاذ ياسر العظمة😊 — خالد عبيد الصماني (@alsummani) June 30, 2022

بينما هاجم حساب باسم “خالد الأسعدي أبو محمد”، قناة ”الجزيرة“ الوثائقية، حيث أعاد نشر منشور ياسر العظمة وعلق عليه كاتبا: “بيقول لك ياسر العظمة بطلوا كذب وإفتراء ونصب، وتدّعون الصدق والبحث عن الحقيقة و. .و. ..و. الخ هذا ياسر العظمة بأحد المسلسلات”.

بيقول لك ياسر العظمة بطلوا كذب وإفتراء ونصب.

وتدّعون الصدق والبحث عن الحقيقة و. .و. ..و. الخ

هذا ياسر العظمة باحد المسلسلات.

سحقاً لكم.

تتنفسّون وتشربون وتأكلون الكذب.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇https://t.co/l1yc102RwI — خالد الأسعدي أبو محمد (@Km6752) June 30, 2022

ولم تسلم قناة ”الحدث“ السعودية من انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في خطأ وضع صورة يعقوب بوشهري على أنه عالم نووي إيراني، حيث أعاد حساب باسم “زامر الحي” نشر صورة من ما نشره حينها “بوشهري”، وهو المقطع المجتزأ من التقرير المنسوب للقناة، والذي حمل صورة المشهور الكويتي على أنه العالم الإيراني الذي اغتيل، بحسب ما عرضت القناة.

وسخر “زامر”، على المقطع المجتزأ المنسوب للقناة السعودية بالتعليق على الصورة، قائلا: “يعقوب بوشهري طلع عالم نووي !! أنا كنت حاس أن اللي في الكويت هذا طعم وشبيه له والا منين له كل هالفلوس لو ماهو مدعوم من إيران وإسرائيل ماهي بسيطة”.