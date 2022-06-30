"أندريه العملاق" يفاجئ متابعيه برد غاضب على مواطنه المشهور "هتان"

فاجأ مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مشعل المصيبيح، المعروف بـ“أندريه العملاق“، متابعيه بتفاعله عبر حساباته في مواقع التواصل، وذلك بعد ردة فعل غاضبة من قبله على مواطنه المشهور ”هتان“.

وكان المشهور ”هتان“، قد أثار غضب متابعين بعد ممازحة والدته بالقول، إنها ترتدي لباس البحر الـ“بكيني“.

وظهر ”هتان“ في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ وهو يمازح والدته بعد عودتها من السفر فيما يبدو، إذ علق قائلا ”بديتي تتقشري كذه كنك ثعبان“.

ولاحقا، وجه حديثه لمتابعيه، حيث قال إن ”والدته سافرت إلى اليونان، وسبحت هناك بالبكيني“، قائلا لوالدته: ”أمي رحتي بالبكيني؟“، ثم علق ممازحا: ”اقسم بربي اخاصم انا“.

وتسبب محتوى حديث المشهور السعودي مع والدته بردة فعل غاضبة، إذ استنكر متابعون حديثه بهذه الطريقة مع والدته، معتبرين أنها ”قلة أدب“، ووصفوه بـ“الدياثة“.

وفوجئ متابعون بتفاعل ”أندريه العملاق“ مع الفيديو المعني لـ“هتان“، حيث هاجمه بوصفه أنه ”ديوث“، إذ انتقده في تغريدة بالقول: ”الحين يعني فلّة وخفّة دم انك تعلّم الناس انك د..ث ؟؟؟ ومفتخر بعد ؟؟؟ شي غريب“.

ورغم عودة ”أندريه العملاق“ بالفعل منذ مدة للتواصل عبر حسابه في ”تويتر“، لكن العديد من المتابعين أبدوا سعادتهم بعودته.

وكان ”أندريه العملاق“ قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي، عن عودته ببرنامج اجتماعي، وذلك بعد غياب طويل عن جمهوره؛ إثر حادث سير كان قد تعرض له قبل سنوات.

وكشف أندريه العملاق، يوم الخميس، عن اتفاقه مع جريدة ”اليمامة“ على برنامج في ”يوتيوب“ يناقش قضايا اجتماعية من المجتمع.

وعلق في تغريدة كتبها عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”اتفقنا اليوم أنا وإدارة جريدة اليمامة الصحفية على اسم البرنامج اللي أبسويه في اليوتيوب اللي يتكلم عن القضايا الاجتماعيه اللي نمر فيها باسم (فضفضة) حبّيت إني أبشركم بهالشي الجميل ونقول الله يوفقنا ويسمح أمورنا ويسهّل علينا ولا تحرموني من دعواتكم“.

لكن المشهور السعودي لم ينشر لاحقا أي شيء عن البرنامج المزمع مع الجريدة، إذ لا يزال متوقفا عن النشر على قناته في ”يوتيوب“ و“سناب شات“، مكتفيا بحسابه في ”تويتر“.

وتأتي عودة المشهور السعودي بعد رحلة طويلة خاضها بالعلاج من إصابات شديدة تعرض لها إثر حادث سير مروع وقع له في مطلع العام 2018.

وتعرض مشعل المصيبيح لإصابة بليغة في الرأس أدخلته العناية المركزة، وتسببت في غيبوبة طويلة له، وفقدان جزئي بالذاكرة، وإعاقة جسدية، قبل أن يعلن عن عودته مجددا للتواصل مع متابعيه.