ناريمان أمير الدين: الرقابة الدرامية تتفاوت بين دول الخليج

قالت الفنانة البحرينية ناريمان أمير الدين، إن ”مستوى الرقابة على الدراما في الخليج يتفاوت من دولة إلى أخرى، فبعض القضايا التي قد تُطرح على شاشة البحرين لا يمكن الموافقة على عرضها أو تقبلها على شاشة دولة خليجية أخرى“، على حد تعبيرها.

وناريمان أمير الدين شابة متعددة المواهب في مجال الغناء والتمثيل والفن التشكيلي، حيث بدأت حياتها المهنية كصحفية وعملت كمذيعة في تلفزيون البحرين العام 2004.

وأوضحت لـ“إرم نيوز“ أن ”تطوير الدراما الخليجية يحتاج لعدد من المقومات، أبرزها وجود منتجين يمتلكون وعيا وحبا للفن بكل تفاصيله، وميزانيات سخية، ودخول دماء شابة ووجوه جديدة تواكب وتتابع التطورات التي تشهدها الدراما على الساحة العالمية“.

وأضافت: ”لاحظتُ خلال السنوات الأخيرة، أن أكبر فئة من المتابعين للأعمال الدرامية الخليجية والمتفاعلين معها على منصات التواصل الاجتماعي هم الجيل الجديد وصغار السن، وهذا الجيل يتابع وينتقد ويقلد الفنانين أيضا، وهذا أكبر دليل على تأثير تلك الأعمال عليهم“.

وبشأن تأثير وأهمية الدراما على المجتمع الخليجي، بينت الفنانة ناريمان أمير الدين، أنها ”خلقت نوعا من الوعي لدى المجتمع الخليجي، من خلال نقد ومناقشة على مواقع التواصل الاجتماعي للحوارات والقصص التي عرضتها الأعمال الخليجية مؤخرا خلال شهر رمضان“.

وأكدت أن ”الأعمال الدرامية أصبحت تحظى باهتمام واسع النطاق وتتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي انعكس على أجور الفنانين عن كل حلقة“، وفقا لقولها.

كما كشفت الفنانة البحرينية عن أعمالها القادمة، أنها تقرأ حاليا بعض النصوص أغلبها ستعرض في شهر رمضان المقبل، ومنها عمل سيكون مميزا لمنتج عاد بعد توقف سنوات طويلة.

وعلى المستوى الغنائي، قالت ”حاليا اقرأ بعض العقود مع منتجين فنيين في مجال الموسيقى والغناء، وآخر عمل قدمته كان مع سفير الألحان الفنان فايز السعيد بأغنية (معي سولف) والقادم أجمل بإذن الله“، على حد تعبيرها.

كما هنأت ناريمان، القائمين على العمل الدرامي ”الزقوم“ بعد حصوله على جائزة الشراع الذهبي، في مهرجان الإذاعة والتلفزيون البحريني، وقالت إن مخرج ومنتج العمل غنيان عن التعريف، والنصوص جميلة في كل حقبة زمنية ظهر فيها العمل“.

ونوهت الفنانة البحرينية ناريمان أمير الدين إلى أنها تعود إلى الرسم حينما تكون في ”المود“ (المزاج) أو في فترات التوقف من تصوير الأعمال سواء التمثيلية أو الغنائية.