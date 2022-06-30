بماذا اتهم المحامي السعودي تركي آل حصوصة برنامج "سيدتي"؟

انتقد المحامي السعودي تركي آل حصوصة، برنامج ”سيدتي“ على قناة ”روتانا خليجية“، متهماً إياه بـ“السعي لإثارة الجدل ومحاولة الإيقاع بينه وبين المشهور نايف العنزي المعروف بـ“هستور“.

وكتب المحامي تركي آل حصوصة، في وقت سابق تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ليعلن أن ”التشبيك“ العلني والمجاهرة بالمعصية، عبر تطبيق ”تيك توك“، جرائم يعاقب عليها القانون.

وجاء في تغريدته ”(التشبيك) العلني الذي يحدث في بثوث التيك توك والمجاهرة بالمعصية والمياعة وقلة الأدب المنتشرة بشكل كبير في هذا البرنامج، هي جرائم يعاقب عليها النظام وتأكد أن كل ما يرتكب من أفعال مخلة، مسجلة ومرصودة وستتم المحاسبة يوما ما“.

وكان برنامج ”سيدتي“ المذاع على قناة ”روتانا خليجية“ استضاف مشهور الـ“تيك توك“، المعروف بـ“هستور“، حيث عرضت عليه تغريدة المحامي ”آل حصوصة“، التي تناول فيها موضوع ”التشبيك“، لتتم سؤاله عن رأيه.

ورد المشهور ”هستور“ على تغريدة المحامي بالقول، إن تطبيق ”تيك توك“ من أسرع التطبيقات انتشارا، لذا يشهد رواجا، مؤكدا أن ”انتقاد البثوث عليه أصبح موضة“.

واستنكر وصف الحديث علنا مع فتاة بـ“التشبيك“، مبينا أن ”البثوث تكون علنية وأمام الناس، وليست خاصة، حتى يتم اتهام صاحبها بمحاولة التقرب من فتاة“.

وأبدى ”هستور“ انزعاجه من كلمة ”تشبيك“، معلقا بأنها ”كلمة مو حلوة، وما تذكر بالعلن“، على حد وصفه“، مشيرا إلى أنه عند تواصله مع فتاة أمام ما لا يقل عن 70 ألف متابع، لا يعتبر ”تشبيكا“.

وإثر ذلك، خرج المحامي تركي آل حصوصة، إذ أبدى تأسفه على ”الإعلام“، حيث علق في تغريدة له على حسابه في ”تويتر“، بالقول “ هذا هو إعلامنا للأسف الشديد..“.

واتهم البرنامج بـ“البحث عن الجدل“، في الوقت الذي قال فيه ”كلمة حق“، على حد تعبيره.

وأضاف أنه تعرض للهجوم في البرنامج، ومحاولة الإيقاع بينه وبين المشهور ”هستور“، مؤكدا أنه ”لو تناول موضوعا تافها في تغريداته لكان محل استضافة“، ومشددا في الوقت ذاته على ”احترامه“ لمواطنه ”هستور“.

وقال في تغريدته ”كون أنني ذكرت كلمة الحق، فهذا الأمر بالنسبة لهم “إثارة جدل”، وقاموا بمهاجمتي ومحاولة الإيقاع بيني وبين الضيف. ولكن السؤال المهم، لو لم أكتب تلك التغريدة وكتبت بدلاً منها ( بيغ اسبريسو وذ كاراميل) هل ستتم مهاجمتي أو سيتم تلميعي واستضافتي؟ ملاحظة: الأخ هستور شخص لطيف وأنا احترمه“.

ووجه المحامي تركي آل حصوصة لاحقا، تنبيهًا لبرنامج ”سيدتي“ من قبيل السخرية، مع كتابته تغريدة: ”بيغ اسبريسو وذ سمول كراميل“.