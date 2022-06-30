شيرين تكشف حقيقة خلافها مع عاصي الحلاني وسعد لمجرد وإليسا

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حقيقة وجود خلافات بينها وبين الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من ناحية، وبينها وبين مواطنته إليسا والمغربي سعد لمجرد من ناحية أخرى.

وأكدت الفنانة المصرية، أنه لا توجد أي خلافات بينها وبين الفنانين السابق ذكرهم، وأن علاقتها بهم علاقة متينة تعززها الصداقة والمحبة، مقدمة التهنئة لإليسا ولمجرد على أغنيتهما الجديدة.

وقالت شيرين، في ردها على استفسارات المتابعين عبر إنستغرام ”عاصي دا اخويا الكبير وبيشيلني في عنيه لما بنروح لبنان وبنروح عنده كمان مزرعة الخيل“.

وأضافت ”الحقيقة انا ما عنديش خلاف مع أي زميله أو زميل كلهم حبايبي وزمايلي واتمنالهم يكونوا احسن مني“.

وفيما يتعلق بعلاقتها بإليسا وسعد لمجرد، نفت شيرين أن يكون هناك أي خلاف، وردت قائلة ”خالص ليه بالعكس انا ببارك ليهم على الدويتو الجديد مبروك اليسا مبروك سعد“.

وسئلت الفنانة المصرية عن رأيها في الفنانة الإماراتية أحلام، فردت قائلة ”فنانة جميله وأم عظيمة، ربنا يخليها لمعجبيها وولادها وجوزها“.

وأكدت شيرين أنها ندمت على دخولها المجال الفني قائلة ”بصراحة ساعات بس ندم ليه علاقة مش بالفن بس ليه علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات“.