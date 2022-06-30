فاطمة الأنصاري تكشف أسباب توقف نشاطها في سناب شات

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فاطمة الأنصاري، في أول ظهور علني لها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ عقب إعلان عودتها، أسباب ابتعادها وتوقف نشاطها عبر التطبيق خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك بعد إعلان الأنصاري، الأربعاء، عودتها إلى نشاطها عبر التطبيق بعد توقفها عن نشر يومياتها قبل أشهر.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على “سناب شات”، إن فكرة الابتعاد راودتها في نهاية شهر رمضان الماضي نتيجة الضغوطات التي تتعرض لها ما بين العمل في “السوشيال ميديا” وخارجها، وكذلك ارتباطات الأسرة والأصدقاء، لذلك فكرت في الابتعاد.

وأضافت الأنصاري أن تلك الفكرة اتخذتها من تعليقات الجمهور الذين شعروا بتلك الضغوطات التي تعرضت لها، وكانوا يطالبونها بالتوقف مؤقتاً والحصول على إجازة لفترة معينة، لذلك قررت التوقف بعد نهاية عيد الفطر السابق، قبل أن تعود من جديد.

وأشارت إلى أنها قالت للمسؤولين معها في حساباتها، إن التوقف قد يطول ولم تكن تعلم موعد عودتها.

ومضت المشهورة السعودية في حديثها بالقول: “قلت للموظفين معي والمسؤولين عن الحسابات ما تحددوا موعد العودة، لأني كنت أحتاج وقت لنفسي”.

وكشفت أنها اضطرت خلال الفترة السابقة إلى وقف التزاماتها وعقودها مع الشركات، حيث تقبل أصحاب تلك العقود الأمر بصدر رحب.

وعلقت فاطمة الأنصاري في منشورين سابقين على عودتها بالقول إنها ”اشتاقت لجمهورها، ورغم طول الإجازة لكنها استمتعت بها جدا“.

وقالت: ”مرة اشتقت لكم حقيقي، صدق كانت إجازة طويلة شوي بس انبسطت فيها مرة وسويت أشياء مرة كثير، بنسولف بكل شي إن شاء الله بس ودي تشوفون وجهي وانا جالسة اشوف تعليقاتكم“.

وأضافت في منشور آخر: ”شكرًا على كل كلمة حلوة وشكرًا على لطفكم اشوفكم بكرا بإذن الله تصبحون على خير“.

وكانت شقيقتها المشهورة أمل الأنصاري خرجت قبل نحو ثلاثة أسابيع، نافية الشائعات التي ترددت في مواقع التواصل عن اعتزال فاطمة.