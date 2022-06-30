غدير سلطان تتجاهل أنباء زواجها من أمير قطري

تجاهلت خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها من أمير قطري، في وقت ذكرت فيه حسابات إخبارية أنه شقيق أمير قطر (الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أخ الأمير تميم بن حمد آل ثاني).

واكتفت ”سلطان“ بتوثيق يومياتها والترويج للإعلانات كعادتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما نشَرت صورًا جديدة لها على ”إنستغرام“، وهي ترتدي قِرطًا من الألماس، وقد أرفقته بتعليق مبهم ”تشاء يا عبدي وأشاء، فإذا رضيتَ بما أشاء أعطيتك ما تشاء، فالحمد لله دائما و أبدًا“، دون أن توضح سبب تعليقها.

وتأتي الصور الجديدة للحلق، بعد صور وثقت فيها ارتداءها لعقد ألماس من ”كارتييه“، وكانت سببًا في انتشار شائعة الزواج من أمير قطري.

وبحسب المتداول، فإن العقد كان هدية من زوج غدير، القطري.

كما راج أن زواج غدير سلطان من الأمير القطري تم في الأسبوع الماضي، إذ أقيم حفل زفاف ودُعي إليه عدد محدود من الشخصيات والأصدقاء.

وكانت المشهورة السعودية متواجدة في قطر، تزامنا مع انتشار الشائعة، قبل أن تعلن عودتها للكويت.

ومن المعروف أن خبيرة التجميل غدير سلطان لا تخوض كثيرًا في تفاصيل حياتها الشخصية، لكنها سبق أن أكدت أنها متزوجة مِن رجل سعودي الجنسية، منذ بضع سنوات، ولديها منه ولدان وبنت .

ولم تكشف غدير سلطان أيَّ تفاصيل أخرى عن زوجها والد أبنائها، كما لم تعلن مطلقًا عن انفصالها.