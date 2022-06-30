حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن وفاة الفنان المصري صلاح السعدني بعد صراع مع المرض، وسط تشكيك كبير نظراً لتكرار تلك الشائعة خلال السنوات الأخيرة.

ولوحظ انتشار كم هائل من الأخبار المتعلقة بوفاة الفنان المصري وتشييع جثمانه وشرح أسباب وفاته وحتى غياب الفنانين عن تشييعه، وهو ما طرح تساؤلات حول ذلك.

واضطرت تلك الأنباء أحمد صلاح السعدني نجل الفنان المخضرم للخروج على الجمهور من أجل توضيح الصورة وتأكيد أو نفي صحة تلك المعلومة التي تفيد بوفاة والده.

وبحسب صحيفة ”الدستور“ المصرية، تواصل مصدر من نقابة المهن التمثيلية مع أحمد السعدني نجل الفنان للتحقق من سلامة والده، مؤكداً عدم صحة تلك الأنباء.

ولم يعلق السعدني من قريب أو بعيد على شائعة وفاة والده عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عبرها باستمرار.

من جهته، أكد الكاتب المصري أكرم السعدني أن عمه بخير موجهاً رسالة له قائلاً: ”ربنا يخليك لنا، ويحفظك من كل شر ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل، والصديق الأغلي، والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا“.

يذكر أن آخر ظهور للفنان صلاح السعدني كان العام الماضي في عيد ميلاده الـ 77، حيث نشر نجله الفنان أحمد السعدني صورا للفنان الكبير صلاح السعدني وهو يتصفح إحدى المجلات داخل حديقة منزله، معلقا عليها بقوله: ”كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة. ربنا يخليك لينا يا عمدة“.