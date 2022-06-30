شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث عن اختفاء آمال ماهر الأخير

دخل الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على خط أزمة الفنانة آمال ماهر، مؤكدا أنه كان يراها خلال الفترة الأخيرة ولم تغب سوى أيام بسيطة.

وقال وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الخميس، إنه يرى آمال ماهر منذ عام، تتدرب معه داخل صالة الألعاب الرياضية في منطقة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح الفنان المصري، أن ”آمال ماهر، لم تنقطع عن الحضور لتك الصالة إلا منذ أيام فقط“، مطالبا الجمهور بالهدوء وإنهاء حالة الجدل والقلق المثارة بسببها، خاصة بعد ظهورها المفاجئ.

ووجه عبدالعزيز، عبر حسابه رسالة للجمهور، قائلا ”آمال ماهر، بتتمرن قدامي في الجيم بقالها سنة، هما كام يوم بس مش بتيجي.. اهدوا شوية“.

وتفاعل متابعو الفنان مع منشوره، حيث تباينت الآراء ما بين ”متفق“ مستشهدين بظهورها يوم الأربعاء عبر مقطع فيديو، خاصة بعد إعلان أن سبب غيابها إصابتها بفيروس كورونا، بينما ”شكك“ آخرون في تلك الرواية، مبدين استغرابهم من توقيت حديثه بعد ظهورها وإخفاء تلك المعلومة طيلة الأيام الماضية، رغم الجدل الكبير المثار حول الاختفاء والظهور المفاجئ.

وكانت حالة من الجدل صاحبت الظهور الأول للفنانة آمال ماهر، خلال الساعات الماضية، حيث رأى ناشطون أنها ظهرت في الفيديو بشكل مجهد، وبدت أقل وزنا من ذي قبل، ما أثار الريبة حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

وقالت آمال ماهر، في الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه ”جمهوري وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمئنكم علي، معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمئنكم علي“.

وأضافت ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، وما لمسته منكم من حب وخوف أسعدني، الحمد لله، وهذا يدل على أن ربنا راض عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

وتابعت ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة الـ30 من يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.