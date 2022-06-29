هل يترشح الفنان علي الحجار لمنصب نقيب الموسيقيين المصريين خلفا لهاني شاكر؟

تردد خلال الساعات الماضية أنباء عن نية الفنان المصري علي الحجار، الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية خلفا، لمواطنه الفنان هاني شاكر.

وأعلن هاني شاكر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وأصدر الفنان علي الحجار بيانا رسميا يكشف خلاله حقيقة ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، مؤكدا أنه ”مستعد لخدمة زملائه ولكن دون أن يكون ذلك من خلال منصب“.

وأضاف الحجار في بيانه أنه ”يقدر دعوات ترشيحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية، ومستعد لخدمة النقابة بكل ما يمتلك وبكل ما يقدر عليه، دون أن يرتبط ذلك بأي منصب رسمي“.

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث (المهن التمثيلية، المهن الموسيقية، المهن السينمائية) رفض استقالة الفنان هاني شاكر، من منصب نقيب المهن الموسيقية، مطالبا إياه بمباشرة عمله والتراجع عن قراره.

وقال الاتحاد العام للنقابات في بيان صحفي: ”تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين في المهن الموسيقية التي أثرت في وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم“.

وأضاف البيان: ”إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتي: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب في هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب“.

كما أكد البيان ”رفض الاتحاد استقالة الفنان هاني شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين في مجال الغناء“.

وأعلن هاني شاكر مساء الإثنين، عن استقالته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة.

وأشار هاني شاكر إلى أنه ”تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب“.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.