الكشف عن الحالة الصحية للفنان "توته" بعد إجرائه عملية قلب مفتوح

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، تطورات الحالة الصحية للفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن ”توته“، بعد إجرائه لجراحة دقيقة بالقلب، يوم الأربعاء.

وقال أشرف زكي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن محمد عبد الرحمن ”دخل غرفة العمليات عصر الأربعاء، وأجرى عملية قلب مفتوح، وبعد الانتهاء من العملية، نُقل إلى العناية المركزة، حيث من المقرر أن يظل تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، نظرا لخطورة العملية“.

وأضاف: ”كلفت الفنانة نهال عنبر مسؤولة الملف الصحي بالنقابة، بمتابعة الحالة الصحية لتوته، وتقديم الدعم له، ونتمنى أن يتم شفاءه على خير خلال الفترة المقبلة“.

وأعلنت شقيقة ”توتة“، خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: ”أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، يخضع لعملية قلب مفتوح، ويا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم“.

وكان عبد الرحمن أعلن مؤخرا، عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم ”فيصل إكس ابو كليبس“.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل ”جمجوم وبم بم“، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول ”جمجوم وبم بم“ بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا نفسيهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرها.

ومحمد عبدالرحمن هو ممثل مصري تخرج من كلية الحقوق من جامعة عين شمس عام 2007.

وبدأ هناك عمله في مسرح الجامعة، وبدأت شهرته 2007 عندما شارك في مسلسل ”راجل وست ستات“، وزادت شهرته عندما شارك في فيلم أحمد حلمي ”إكس لارج“ عام 2011، واشتهر بأدواره في مسرح مصر وفي مسلسل ”الكبير أوي“.