مصر.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على ظهور آمال ماهر

اعتبر طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في مصر، أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي التي ”أشعلت“ قضية الفنانة آمال ماهر.

جاء ذلك في أول تعليق من النقابة على ظهور الفنانة آمال ماهر، في فيديو مسجل، طمأنت خلاله جمهورها على حالتها الصحية، وذلك بعد طول غياب أثار قلق متابعيها، ووسط شائعات حول ”اختطافها“.

وقال طارق مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامجه ”رأي عام“ المذاع عبر شاشة ”TeN“: ”السوشيال ميديا ضخمت الموقف، وأوصلت الموضوع لقمة الهرم، وآمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا، ولم يكن هناك داع لحالة الافتكاسات اللي حصلت“.

وأضاف: ”هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة آمال ماهر، ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا، بل هناك إعلاميون تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالة آمال ماهر، وساهموا في نشر الشائعات“.

وتابع: ”آمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ بداية ظهور الشائعات“.

وظهرت آمال ماهر في فيديو مساء الأربعاء قالت فيه: ”جمهوري، وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمئنكم علي، معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمنئكم علي“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، والحب والخوف اللذان شوفتهما ولمستهما، الحمد لله، إن دلا على شيء فإنما يدلان على أن ربنا راض عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

وتابعت: ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.

وكانت أزمة اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر قد وصلت إلى البرلمان المصري في ظل الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مصيرها.

ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاستيضاح ”حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بالكشف عن مصيرها“.

وكان عدد من الفنانين والفنانات شاركوا بحملة واسعة لمساندة زميلتهم آمال ماهر، معتقدين أنها تعرضت للأذى بشكل أو بآخر، وأنها تخشى الظهور الإعلامي.