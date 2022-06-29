آمال ماهر تظهر في فيديو جديد بعد غياب أقلق متابعيها

ظهرت أخيراً الفنانة المصرية ”آمال ماهر“ فى فيديو مسجل جديد لها نشرته وسائل إعلام مصرية بعد طول غياب ووسط قلق متابعيها وتداول مكثف لشائعات تفيد اختطافها.

وقالت ”آمال ماهر“ في الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه: ”جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا“.

وأضافت: ”ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب“.