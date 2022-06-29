مقتل شيماء جمال.. تصريحات جديدة من الشاهد الوحيد

كشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام رسمية تفاصيل جديدة حول مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، من خلال معلومات أدلى بها ”الشاهد الوحيد“ على الجريمة ويدعى حسين محمد إبراهيم الغرابلي، وهو صديق للزوج القاتل منذ 11 عامًا.

وفي التفاصيل، فقد تبين أن المستشار أيمن حجاج، ”زوج المذيعة“، طلب من صديقه ”الغرابلي“ مساعدته في استئجار مزرعة، كي يقوم باستغلالها في تربية الخيول وذبح الأضاحي، خاصة مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.

ليقوم الصديق بذلك فعلًا، حيث قام باستئجار المزرعة وتولّى عمليات تجهيزها وتشطيبها.

وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة فقد حضر القاضي وزوجته المذيعة إلى المزرعة يوم الحادثة، حيث وعدها بنقل ملكيتها لها.

وفور وصولهما إلى المزرعة بدأت مشادة كلامية كانت قد وقعت بينهما إثر حديث حول تسوية أمور مالية وقانونية وتعاملات أخرى، تطورت بعد ذلك لملاسنات وتبادل الشتائم بألفاظ صدمت الصديق، الذي فوجئ بالزوج يمسك بسلاحه الناري ويضرب زوجته على رأسها بثلاث ضربات ثم يخنقها حتى لفظت أنفاسها.

من جهته، كان قد أعلن إبراهيم طنطاوي وهو محامي الشاهد الوحيد بأن القضية بدأت ببلاغ تقدم به القاتل، والذي يعمل عضوًا في إحدى الجهات القضائية، بقسم شرطة أكتوبر، باختفاء زوجته، ونتيجة لتلعثم الزوج ”المتهم“ أكثر من مرة أمام رئيس مباحث القسم، المقدم إسلام المهداوي، دعا الأمر لتوجيه الشكوك نحوه.

وبين أنه ”نظرًا لحيثية ووظيفة القاتل، كان لزامًا اتباع بعض الإجراءات أهمها رفع الحصانة عنه لتوجيه الاتهام له والقبض عليه“.

وأضاف طنطاوي في تصريحات صحفية: ”الشاهد الوحيد للقضية الذي كان متواجدًا وقت ارتكاب الزوج للواقعة هو المدعو (ح.م)، وانتقلت بصحبة ذلك الشاهد لمقر نيابة حوادث الجيزة وعقب إدلائه بشهادته، تم إخطار النائب العام الذي كلف 5 مستشارين في نيابة الاستئناف قاموا بالتحقيق مع الشاهد وصولًا لملابسات الواقعة“.

مشيرًا إلى أنه ”خلال 24 ساعة من التحقيق تم اكتشاف تفاصيل وملابسات الواقعة بأكملها، وأن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين القاتل وزوجته الإعلامية شيماء جمال تبادلا فيها السباب واعتداء بالألفاظ وذلك من واقع التحقيقات“.

وأردف المحامي: ”بعد تبادل السباب بينهما، ضرب المتهم زوجته 3 ضربات متتالية بسلاحه الناري ”طبنجة“ على رأسها، وأثناء ذلك قام بخنقها بواسطة ”إسكارف“ (شال) كانت ترتديه وقتها مما تسبب بوفاتها في الحال“.

وأبان: ”عقب سقوط الزوجة قتيلة، حاول الشاهد الوحيد الهروب من المكان ولكن المتهم لاحقه وأمسك به، وقام بتهديده بذات السلاح المُشار إليه، قائلًا له: ”محدش شافني غيرك“.. وبعد ذلك قام المتهم باحتجازه في أحد الأماكن بالساحل الشمالي استعدادًا لنقله إلى مكان آخر من طرف بعض معارفه من العرباوي“.

وبحسب رواية ابنة الشاهد وتدعى ”تقى“، فإن القاضي القاتل هدّد والدها واحتجزه في غرفة بالمزرعة لمدة 6 ساعات حتى لا يقوم بالإبلاغ عن الجريمة.

وبعد أن تخلص من الجثة سارع بإطلاق سراحه، وأضافت الابنة أن والدها لم يستطع البوح بما حدث خشية تنفيذ الزوج تهديده له وحبسه وإيذاء أولاده.

وكانت قد كشفت والدة المذيعة المصرية ”شيماء جمال“ التي قُتلت على يد زوجها، تفاصيل جديدة بشأن الجريمة، في أول ظهور إعلامي لها منذ وفاة ابنتها.

وقالت والدة المذيعة المصرية شيماء، اليوم الأربعاء، إنها تنتظر البصمة الوراثية، يوم السبت المقبل، ”كي يتم تسليمها جثمان ابنتها“.

وأضافت في تصريحات نقلتها حسابات إخبارية مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي: ”زوجها اعتبر الفيلا التي اشتراها لها قبرها.. أخذها عليها بغتة وكأنه كمين“.

وبينت والدتها أن زوجها ”أخذها من الكوافير، وكانت ترتدي طقمًا جديدًا من الألماس، إلى الفيلا ولم يكن بينهما أي مشاكل“.

وعن وجود أي تشويه في جثمان المذيعة، أجابت والدتها ”أنا لسه راح أشوفها“.

وكانت قد أكدت مصادر سابقة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن التحريات الأولية في جريمة قتل المذيعة ”شيماء جمال“، المتهم بارتكابها زوجها المستشار أيمن حجاج، ترجع إلى مشادة بينهما بسبب إعلان زواجهما.

وقالت المصادر إن المجني عليها متزوجة من المتهم منذ 8 سنوات، منها 3 سنوات عرفيًا، وتم توثيق الزواج بشكل رسمي، دون علم زوجته الأولى لمدة 5 سنوات، إلى أن طالبت المجني عليها المتهم بإعلان الزواج أو الإبلاغ عن زواجهما لزوجته الأولى.