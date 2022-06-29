تامر أمين يكسب حكما قضائيا ضد عبدالناصر زيدان

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، بإلزام الإعلامي المصري عبد الناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) تعويضا لمواطنه الإعلامي تامر أمين بسبب سبه وقذفه.

وكان تامر أمين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عبد الناصر زيدان على خلفية ما نشره الأخير، خلال مقطع فيديو يحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا به، مؤكدا أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

وكان الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان قدم، العام الماضي، الاعتذار لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وطلب التصالح معه بعد خلافات استمرت لـ4 سنوات بينهما، امتدت لساحات المحاكم المصرية.

وقال زيدان في بث مباشر نشره آنذاك إنه يعتذر لمرتضى منصور عن أي إساءة شخصية وجهها له أو لأسرته خلال الفترة الأخيرة، ودعاه لحوار يجمعهما معا وصفه بـ“حوار القرن“.

وكان زيدان بين أشخاص كثر دخلوا في خلافات مع مرتضى منصور، الذي تم تجميد مجلس إدارته واستبعاده من رئاسة نادي الزمالك، وإحالته للنيابة العامة.

وشدد زيدان على أنه لا ينتظر اعتذارا من مرتضى منصور، داعيا إياه لإنهاء صفحة الخلاف بينهما التي امتدت لسنوات، كما أعرب عن ثقته في قبول مرتضى منصور تلك المبادرة.

وكشف زيدان أنه خاض معارك عديدة مع مرتضى منصور نيابة عن أشخاص ـ لم يسمهم ـ وأشار إلى أنه سيكشف تلك الأسماء قريبا بعدما تغيرت معاملتهم معه بعد إقصاء مرتضى منصور من الوسط الرياضي، وتورط زيدان في قضايا عديدة مع رئيس الزمالك السابق.

ولم يكشف زيدان أسباب إقباله المفاجئ على التصالح مع منصور، مكتفيا بالتأكيد على أنه استشار عائلته في الأمر قبل طرح مبادرة التصالح مع رئيس الزمالك السابق عبر وسائل الإعلام، وهو ما لاقى ترحيبا من عائلته، بحسب قوله.