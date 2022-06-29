بعد "بنت الجيران".. "يوتيوب" يحذف "صاحبي الكويس" لحمو بيكا

أعلن الملحن المصري محمد أحمد ”مدين“ أن منصة ”يوتيوب“ حذفت أغنية ”صاحبي الكويس“ التي غناها مطرب المهرجانات حمو بيكا.

جاء ذلك، بعدما تقدم الملحن المصري، ببلاغ لإدارة المنصة الشهيرة بدعوى ”سرقة“ لحن أغنية ”صاحبي الكويس“، من أغنية ”فوق“ التي غناها الفنان رامي جمال.

وكتب ”مدين“ عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، أن ”الخطوة الثانية (مهرجان صاحبي الكويس) كان برضه مسروق من أغنية فوق للفنان رامي جمال، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد عبد السلام“.

وكان الملحن قد تقدم، الثلاثاء، ببلاغ إلى إدارة ”يوتيوب“ يشير خلاله إلى أن أغنية ”بنت الجيران“ لحسن شاكوش، استخدمت لحن ”حاجة مستخبية“ الذي يملكه، وقدم الأدلة التي تثبت ذلك.

وقال ”مدين“ في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إنه ”منذ خروج أغنية بنت الجيران والجميع يعرف أنها مأخوذة من اللحن الخاص بي الذي قدمه محمد حماقي في أغنية حاجة مستخبية، ومع ذلك لم أتخذ أي إجراء ضدهما؛ لأنني قلت إنهما في بداية طريقهما ويجب علينا مساعدتهما، لكنهما ظنا فعلي هذا خوفا“.

وأضاف: ”قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش، وبدأتها بتقديم بلاغ لإدارة الـ“يوتيوب“ يثبت بأنهما سرقا لحن أغنية حاجة مستخبية، وعليه قامت الإدارة بحذف أغنية بنت الجيران“.

وأشار إلى أنه ”سيقوم بتحرير محضر ضد حسن شاكوش؛ بسبب اتهامه بسرقة الأغنية من لحن تركي، وهذا الكلام عارٍ تماما من الصحة“.

وكان ”شاكوش“ قد اتهم محمد حماقي باقتباس لحن أغنية ”حاجة مستخبية“ من أغنية تركية، التي اقتبسها شاكوش فيما بعد في أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“.

وعلق مطرب المهرجانات على حذف الأغنية، مقدما الاعتذار للفنان محمد حماقي، وللملحن ”مدين“ على تصريحاته التي اتهمهما خلالها بأنهما اقتبسا لحن أغنية ”حاجة مستخبية“ من أغنية تركية.