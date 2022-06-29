مصر.. "توتة" يخضع لعملية قلب مفتوح

أعلنت شقيقة الفنان الكوميدي المصري محمد عبد الرحمن، ”توتة“، خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“، ”أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم“.

وكان عبد الرحمن أعلن مؤخرا، عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم ”فيصل إكس ابو كليبس“.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا نفسيهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرها.

ومحمد عبد الرحمن هو ممثل مصري تخرج من كلية الحقوق من جامعة عين شمس 2007.

وبدأ هناك عمله في مسرح الجامعة، وبدأت شهرته 2007 عندما شارك في مسلسل ”راجل وست ستات“، وزادت شهرته عندما شارك في فيلم أحمد حلمي ”إكس لارج“ 2011، واشتهر بأدواره في مسرح مصر وفي مسلسل ”الكبير أوي“.