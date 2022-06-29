قصة وسام السويلمي

مشجع الأهلي

وسام السويلمي

أزمات الأهلي

أم زكي والهلال

هيفاء وهبي

غارسيا والنصر

فاطمة الأنصاري
أظهر المزيد

منوعات

إدانة يعقوب بوشهري بالإساءة لإعلامي كويتي
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 14:31 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 15:30 GMT

إدانة يعقوب بوشهري بالإساءة لإعلامي كويتي

أدانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الأربعاء، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، وألغت حكم براءته من تهمة الإساءة إلى الإعلامي عبدالله غازي

+A -A
المصدر: نسرين العبوش ـ إرم نيوز

أدانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الأربعاء، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، وألغت حكم براءته من تهمة الإساءة إلى الإعلامي عبدالله غازي المضف، نائب رئيس تحرير صحيفة ”القبس“ المحلية.

وقررت المحكمة تغريم بوشهري 5000 دينار كويتي  (16 ألف دولار)، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة لتعويض الشاكي مدنياً وأدبياً، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية، منها حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت في مارس/ آذار 2021، حكماً ببراءة بوشهري من القضية التي أقيمت ضده إثر خلافات بينه وبين المضف، وبدأ الخلاف بين بوشهري والمضف في سبتمبر/ أيلول 2020، حين أعلن بوشهري بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“، فض الشراكة التجارية مع المضف، بسبب استيائه مما وصفه طريقة تعاطي صحيفة ”القبس“ مع قضية اتهامه بغسيل الأموال.

وطالب بوشهري حينها المضف الذي تجمعه به شراكة بمطاعم، بإعادة أمواله إليه دون أرباح، معلنا قطع علاقته به نهائيا، ورد المضف على اتهامات وهجوم بوشهري آنذاك، بمقال نشرته صحيفة ”القبس“، مؤكدا ”قيامه بواجبه المهني وعمله الصحفي بنشر خبر غسيل أموال المشاهير انطلاقا من مسؤوليته الوظيفية والوطنية وبعيداً عن الاعتبارات الشخصية“.

وبعد هجوم لاذع من بوشهري، تقدم المضف بشكوى ضده مؤكدا آنذاك أن ”الشكوى المقامة منه على بوشهري لا علاقة لها إطلاقا بحرية الرأي والتعبير، وإنما جاءت بسبب الإساءة التي تعرَضت لها أسرته من بوشهري إثر الخلاف الشخصي بينهم“.

يذكر أن بوشهري كان أحد المتهمين في قضية ”غسيل أموال المشاهير“، التي بدأت في منتصف 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير، وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم، ومنهم بوشهري، وفي يونيو/ حزيران 2021، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منع السفر عنه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play