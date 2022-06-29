إدانة يعقوب بوشهري بالإساءة لإعلامي كويتي

أدانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الأربعاء، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، وألغت حكم براءته من تهمة الإساءة إلى الإعلامي عبدالله غازي المضف، نائب رئيس تحرير صحيفة ”القبس“ المحلية.

وقررت المحكمة تغريم بوشهري 5000 دينار كويتي (16 ألف دولار)، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة لتعويض الشاكي مدنياً وأدبياً، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية، منها حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

محكمة الجنح المستأنفة تغرم يعقوب بوشهري 5000 دينار وتلغي حكم البراءة في قضية الإساءة للإعلامي عبدالله المضف على خلفية نشر تغريدات ومقاطع فيديو بعد التحقيق مع مشاهير مواقع التواصل في قضايا غسل الأموال pic.twitter.com/reIV0KeYWa — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) June 29, 2022

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت في مارس/ آذار 2021، حكماً ببراءة بوشهري من القضية التي أقيمت ضده إثر خلافات بينه وبين المضف، وبدأ الخلاف بين بوشهري والمضف في سبتمبر/ أيلول 2020، حين أعلن بوشهري بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“، فض الشراكة التجارية مع المضف، بسبب استيائه مما وصفه طريقة تعاطي صحيفة ”القبس“ مع قضية اتهامه بغسيل الأموال.

وطالب بوشهري حينها المضف الذي تجمعه به شراكة بمطاعم، بإعادة أمواله إليه دون أرباح، معلنا قطع علاقته به نهائيا، ورد المضف على اتهامات وهجوم بوشهري آنذاك، بمقال نشرته صحيفة ”القبس“، مؤكدا ”قيامه بواجبه المهني وعمله الصحفي بنشر خبر غسيل أموال المشاهير انطلاقا من مسؤوليته الوظيفية والوطنية وبعيداً عن الاعتبارات الشخصية“.

وبعد هجوم لاذع من بوشهري، تقدم المضف بشكوى ضده مؤكدا آنذاك أن ”الشكوى المقامة منه على بوشهري لا علاقة لها إطلاقا بحرية الرأي والتعبير، وإنما جاءت بسبب الإساءة التي تعرَضت لها أسرته من بوشهري إثر الخلاف الشخصي بينهم“.

يذكر أن بوشهري كان أحد المتهمين في قضية ”غسيل أموال المشاهير“، التي بدأت في منتصف 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير، وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم، ومنهم بوشهري، وفي يونيو/ حزيران 2021، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منع السفر عنه.