محمد رمضان يعلن عن مسلسله الجديد "العمدة"

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأربعاء، عن مسلسله الجديد المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، مشيراً أنه سيكون بالتعاون مع المخرج المصري محمد سامي.

وكشف محمد رمضان، في منشور عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسلسل الجديد سيكون باسم ”العمدة“، وأن محمد سامي سيكون مؤلف العمل ومخرجه.

ونشر الفنان المصري عبر حساباته، صورته مع محمد سامي، وعلق عليها بالقول: ”عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح“.

يشار إلى أن الثنائي تعاونا من قبل من خلال مسلسل الأسطورة الذي عرض في موسم رمضان 2016، وحقق تفاعلاً ونسبة مشاهدة عالية.

كما تعاون الثنائي في مسلسل ”البرنس“ الذي عرض في رمضان عام 2020، وحقق تفاعلا كذلك، ولكن بنسب أقل من مسلسل الأسطورة.