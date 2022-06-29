هكذا أصبحت سمية الخشاب صديقة الطلبة في مصر

أصبحت الفنانة المصرية سمية الخشاب، خلال الأيام الأخيرة، حديث طلاب مرحلة الثانوية العامة في مصر، وهي المرحلة ما قبل الالتحاق بالجامعة، والتي انطلقت امتحاناتها النهائية يوم 20 يونيو / حزيران الجاري، بعدما تحولت رسائل دعهما للطلاب، إلى نشر مراجعات نهائية للامتحانات.

بداية تفاعل الفنانة المصرية فعلياً مع طلاب تلك المرحلة الهامة والمصيرية بالنسبة لمراحل التعليم في مصر، منذ امتحانات العام الماضي، ولكن كانت بالدعاء الدائم بالتوفيق لهم وتفاعلها مع أيام امتحاناتهم بمنشور دائم تدعم فيه الطلاب من خلاله.

لكن مع انطلاق امتحانات هذا العام انتهجت سمية الخشاب نهجاً جديداً في دعم هؤلاء الطلاب، من خلال نشرها مراجعات نهائية للمواد يجهزها متخصصون، على حسابها يتفاعل معها الطلاب بشكل كبير.

لم يقتصر الأمر على تحضير تلك المراجعات، بل تتفاعل الفنانة المصرية مع متابعيها من الطلاب، بسؤالهم قبل امتحان كل مادة عن الجزئيات الصعبة التي تواجههم في تلك المادة وتقوم بنشر ملخصات فيها، يتفاعل فيها الطلاب.

اللافت في الأمر، أن منذ انطلاق الامتحانات التي بدأت في 20 يونيو /حزيران الجاري، احتفى طلاب وأولياء أمورهم في مصر، بسمية الخشاب، مؤكدين أنهم استفادوا بشكل كبير من تلك المراجعات والملخصات للمواد، فضلا عن احتواء الامتحانات عن جزئيات كبيرة منها.

سمية الخشاب نفسها أعلنت عبر حسابها في تويتر، بعد كل مادة عن انتصار لها، بوجود ملخصاتها ومراجعتها في الامتحانات، في المقابل يتفاعل طلاب مع ما تنشر الفنانة بشكل طريف من خلال الاستعانة ببعض المشاهد لها ودمجها بتعليقات مناسبها معها.

وتفاعلا على ما تنشره الفنانة، أشاد حساب بذلك معتبراً أنه دور مجتمعي مميز واستغلال جيد للشهرة، بالقول: “حابب أشيد بالدور المجتمعي للفنانة سمية الخشاب مبادرة تلخيص المواد للطلبة لطيفة تستحق أن تُكرم عليها، لأنه انعاكس مهم لكيف تستغل الجماهيرية في شيء مؤثر للمجتمع”.

بينما علقت “علا” بالقول “كنت بسأل أخويا النهاردة عملت ايه في الامتحان قالي الحمد لله الامتحان كله جه من مراجعة سمية الخشاب”.

فيما اعتبرت مغردة على اعتبار أن دفعات الثانوية العامة في مصر، يطلق عليهم مسمى حسب الظرف الراهب الذي يتزامن مع السنة الدراسية، مثل الدفعة التي طبق عليها لأول مرة نظام الامتحانات الإلكترونية عبر الأجهزة الحديثة وعرفت تلك الدفعة باسم“دفعة التابلت“، ثم الدفعة التي تزامنت موعد امتحاناتها بقدوم فيروس كورونا وعرفت بـ“دفعة كورونا“، معتبرة أن دفعة هذا العام هي “دفعة سمية الخشاب”.

وكتبت المغردة “سيحكي التاريخ عن أربع دفع ثانوية عامة، دفعة بوكلت، دفعة كورونا، دفعة تابلت، دفعة الفنانة سمية الخشاب”.

وكتبت “حنين” كل طلاب الثانوية العامة بيحبوا سمية الخشاب حرفياً“، بينما سخر محمود موسى بالقول ”سمية الخشاب شكلها معجبه بواحد في ثانوية عامة“.

التفاعل مع ما تنشر سمية الخشاب لطلاب الثانوي العامة، كان له صداه مع طلاب في دول عربية، حيث كتبت “هالة”، مازحة “نفسي سمية الخشاب تنزل المنهج الأردني”.

نفسي سمية الخشاب تنزل المنهاج الاردني — h🦋 (@halamalkawiii) June 29, 2022

وفي أحدث منشوراتها، طلبت سمية الخشاب من متابعيها من الطلاب، الجزئيات الصعبة في امتحانات المواد المقبلة التي يبدأها الطلاب مطلع الأسبوع المقبل لتلخيصها تسهيلاً عليهم، حيث كتبت “الجغرافيا والكيميا يوم الجمعة والسبت ابعتولي اللي واقف معاكوا وهنلموا فتويته ولا حاجة”.