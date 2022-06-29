بعد "بنت الجيران".. اتهامات لحسن شاكوش بسرقة أغنية لعمرو دياب

اتهم الشاعر المصري بهاء الدين محمد، مواطنه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسرقة لحن أغنية ”يا حبيبي لا“ للفنان عمرو دياب.

جاء ذلك بعد ساعات من حذف إدارة موقع ”يوتيوب“ أغنية ”بنت الجيران“ من المنصة بعد تقدم الملحن ”مدين“ ببلاغ لهم يفيد بأنها مسروقة من لحن أغنيته ”حاجة مستخبية“ التي غناها الفنان محمد حماقي.

ونشر الشاعر ”بهاء الدين“، أغنية عمرو دياب ”يا حبيبي لا“ عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ وعلق عليها: ”هى وصلت البجاحه ديه الإنسان ده بيعتدى ويشوه أى أغنية محترمة“.

وأضاف: ”تجرأ يفسد أغنية لـ عمرو دياب (ياحبيبى لا) ويغنيها بـ الفشل ده وبيغير كلامها كمان ؟!“.

وجاء حذف أغنية ”بنت الجيران“ الشهيرة، بعد ساعات من حلول حسن شاكوش، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب ببرنامج ”الحكاية“.

وكان الملحن ”مدين“ قد قال في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنه ”منذ خروج أغنية بنت الجيران والجميع يعرف أنها مأخوذة من اللحن الخاص بي الذي قدمه محمد حماقي في أغنية حاجة مستخبية“.

وأضاف: ”مع ذلك لم أتخذ أي إجراء ضدهما لأنني قلت إنهما في بداية طريقهما ويجب علينا مساعدتهما، لكنهما ظنا فعلي هذا خوفا مني“.

وتابع: ”قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش، وبدأتها بتقديم بلاغ لإدارة اليوتيوب يثبت بأنهما سرقا لحن أغنية حاجة مستخبية، وعليه قامت الإدارة بحذف أغنية بنت الجيران“.

وأشار ”مدين“ إلى أنه ”سيقوم بتحرير محضر ضد حسن شاكوش بسبب اتهامه بسرقة الأغنية من لحن تركي، وهذا الكلام عار تماما من الصحة“.

وهاجمت الفنانة المصرية ”شذى“ مواطنها مطرب المهرجانات بسبب اتهامه للفنان محمد حماقي والملحن ”مدين“ باقتباس لحن أغنية ”حاجة مستخبية“ من أغنية تركية خلال استضافته ببرنامج الحكاية.

وأشارت إلى أن لقب فنان أصبح يطلق على كل ”من هب ودب“.

وكان حسن شاكوش، اتهم محمد حماقي باقتباس لحن أغنية ”حاجة مستخبية“ من أغنية تركية، التي اقتبسها شاكوش فيما بعد في أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“.

وبعد حذف الأغنية من ”يوتيوب“ قدم مطرب المهرجانات الاعتذار للفنان محمد حماقي، وللملحن ”مدين“ على اتهاماته لهما.