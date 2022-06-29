شيرين تكشف حقيقة سرقة أموالها وتهديدها بالسلاح من حسام حبيب

فتحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الباب لمتابعيها عبر حسابها في إنستغرام لطرح أسئلتهم والإجابة عنها، وكان من أبرز تلك الأسئلة ما تعلق بمشاكلها مع زوجها السابق حسام حبيب.

وبرز من تلك الأسئلة سؤال لأحد المتابعين يستفسر عن حقيقة سرقة أموالها من طليقها حسام حبيب، وما إذا كان قد هددها بالسلاح بالفعل، وهو ما كثر الحديث عنه خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع.

وكان السؤال الأول: ”ممكن أسألك سؤال خاص لو حابة تجاوبي عليه هو حسام فعلا زي ما الناس بتقول اخد فلوسك؟“.

وأجابت شيرين قائلة: ”بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا بل بالعكس تماما أنا ما عرفش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما وهو كان بيحافظ على مالي ودي صراحة عشان دي حاجة هسأل عليها قدام ربنا“.

أما السؤال الآخر فكان: ”هو بجد حسام رفع عليكي سلاح؟“.

وردت شيرين قائلة: ”طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كدة وبرده دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا“.

وأكدت شيرين أنها تسعى في الفترة الحالية إلى تطوير ذاتها، وذلك رداً على سؤال أحد المتابعين حول الشعور الذي يسيطر عليها، لتجيب قائلة: ”تطوير شيرين“.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب كانت وزوجها السابق الفنان حسام حبيب مادة دسمة للأخبار الفنية في منصات وحسابات ومواقع الفن والمشاهير، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت إثارة الجدل بشيوع أنباء عن مشاكل بين الزوجين قبل أن يعلن الانفصال رسمياً، لتخرج شيرين بعدها وتهاجم زوجها ووالدته، ثم تعود لتؤكد حبها له، يليه خروجها على الجمهور في أول حفل لها بعد الانفصال وقد حلقت شعرها، وما لحقه من تبعات ولقاءات حول الأزمة العائلية بعد ذلك.