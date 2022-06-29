نسرين طافش في إطلالة جريئة على شاطئ البحر

أطلت الفنانة السورية نسرين طافش، في مجموعة صور جريئة وساخنة تشعل حرارة الصيف، التقطتها على أحد الشواطئ، خلال استمتاعها بالأجواء هناك.

ونشرت نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها في إنستغرام لتوثيق رحلاتها الصيفية في مختلف المناطق السياحية بمصر، التي تقيم فيها حاليًّا.

وعلقت على أحدث صورها قائلة ”صباح يليق بمقام قلبك، هو ذلك الصباح الذي تصحو فيه بقلب نقي، تنعم فيه أنت ومَن تحب بالصحة والسلام وتتلمس لطف وجمال الكون بكل تفاصيله“.

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وارتدت نسرين طافش في إطلالاتها مجموعة من الفساتين الصيفية ذات الألوان الزاهية التي تعكس حالة الانتعاش التي تعيشها.

يشار إلى أن نسرين طافش تشارك في بطولة فيلم سينمائي بعنوان ”فى القلب“، إلى جوار الفنان خالد سليم، ومجموعة من الفنانين، منهم: سوسن بدر، وهالة فاخر، ومحمد عز، ومنة فضالي، وإنجي كيوان، وتوني ماهر، والفيلم من إخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.