تعرف على فرقة ATEEZ الكورية التي تحيي حفلا في جدة؟

وصلت الفرقة الكورية الجنوبية الشهيرة ”أتيز“ ATEES إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار جدة الدولي، لإحياء حفل فني ضمن حفلات ”جدة التاريخية“ الترفيهية.

وتداول مهتمون بأخبار الفرقة وحسابات فنية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع قالوا إنها توثق لحظة وصول أعضاء الفرقة الكورية إلى مدينة جدة.

وكان في استقبال الفرقة التي تقدم أغاني البوب الكورية أو ما يطلق عليه K-pop band، حشد من المعجبين والمتابعين لأعمالها، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأمن، بحسب ناشطين.

وصعد وسم ”#الفرقه_الكوريه“ ووسم ”#ATEEZinJeddah“ ضمن قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً خلال الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية.

ونشر حساب مسرح ”جدة سوبردوم“ jeddahsuperdome عبر إنستغرام منشوراً ترويجياً لحفل الفرقة ضمن مجموعة حفلات ستحييها فرق كورية في إطار ”مهرجان الثقافة الكورية.

وجاء في المنشور: ”لأن مفاجآتنا مالها حدود عشاق K-pop بيعيشون أحلى الأوقات في مهرجان الثقافة الكورية في ‫#جدة_سوبردوم‬ من 30 يونيو حتى 2 يوليو“.

وتتشكل فرقة ATEEZ من 8 أعضاء وحققت شهرة واسعة إقليمياً وعالمياً، واشتهرت بأغان مثل ”Say My Name“ و ”Turbulence“، وقد استقطبت عددًا كبيرًا من المعجبين حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في عام 2018.

وأعضاء الفرقة، التابعة لشركة 𝖪𝖰 𝖤𝗇𝗍𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗆𝖾𝗇𝗍، هم كيم هونغ جونغ وهو القائد والملحن، بارك سيونغهوا، جيونغ يونهو، كانغ يوسانغ، تشوي سان، سونغ مينغي، جونغ وويونغ، تشوي حونغهو.

وكانت الفرقة قد أعلنت عن انطلاقتها وبداية تدريباتها في أكتوبر 2018 في كاليفورنيا الأمريكية وكانت تتألف من 9 أفراد.

وأنتجت الفرقة خلال مسيرتها العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، ونالت العديد من الجوائز خلال البرامج والمهرجانات التي شاركت فيها، علاوة على تحقيق اسطواناتها مبيعات بالملايين.