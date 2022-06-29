من هو زوج غدير سلطان؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة بشأن زواج خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان من أمير قطري من العائلة الحاكمة ”آل ثاني“.

وتفاعل المستخدمون مع أنباء الزواج بعد نشر غدير سلطان صورا لها عبر حسابها في ”إنستغرام“، وهي ترتدي عباءة على غير عادتها، وعقداً من ”كارتييه“ مرصعا بالألماس والذهب والزمرد، قيل إن قيمته بلغت 117 ألف دولار أمريكي.

واكتفت غدير سلطان بالتعليق على صورها وهي ترتدي العقد والعباءة: ”حيل أحب هالستايل يعجبني.. عطوني رأيكم“.

وما لبث أن تلقفت وسائل إعلام هذه الصور، ليتم تناول أنباء عن زواجها من أمير قطري.

وبحسب المتداول، فإن العقد كان هدية من زوج غدير القطري.

كما راج أن زواج غدير سلطان من الأمير القطري تم في الأسبوع الماضي، إذ أقيم حفل زفاف ودُعي إليه عدد محدود من الشخصيات والأصدقاء.

ورغم رواج هذه المعلومات، التزمت غدير سلطان الصمت إزاءها، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه فعلا في قطر.

وكان آخر ظهور للمشهورة الكويتية عبر حسابها في ”سناب شات“ قبل عدة ساعات من الآن، إذ أعلنت أنها في طريقها للعودة من قطر إلى الكويت، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن المعروف أن خبيرة التجميل غدير سلطان لا تخوض كثيرا في تفاصيل حياتها الشخصية، لكنها سبق أن أكدت أنها متزوجة من رجل من الجنسية السعودية، منذ عدة سنوات، ولديها ولدان وبنت من زوجها.

ولم تكشف غدير سلطان أي تفاصيل أخرى عن زوجها والد أبنائها، كما لم تعلن أبدا عن انفصالها.

ودائما ما تؤكد خبيرة التجميل، خلال اللقاءات، أنها ترفض الخوض في حياتها الشخصية، في حين سبق أن قالت خلال استضافتها في أحد البرامج إنها ”لا تفضل ظهور أبنائها معها في حساباتها في مواقع التواصل، لأنها تهتم بخصوصية عائلتها“.

ولفتت إلى أنها ”ليست مع أو ضد ظهور أبنائها على مواقع التواصل من قبل المشاهير، لكن الأمر يعود إلى اختيار كل شخص لذلك“.

وتشدد غدير سلطان على أن ”كشفها تفاصيل عن حياتها الخاصة لعامة الناس أمر غير مقبول“، وفق تصريح سابق لها.

وفي عام 2020، أثارت غدير سلطان جدلا واسعا بخبر اعتزالها و ”إعلان توبتها“، إذ أعلنت عن ”توبتها“ في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“.

وأكدت أنها لن تظهر بـ“وجهها“ مجددًا عبر أي من حساباتها في مواقع التواصل، لكن خبيرة التجميل الكويتية ما لبثت أن عادت للظهور مجددا.

ويتابع خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان عبر حسابها في ”انستغرام“، مليونا متابع، في حين يتابعها عبر ”سناب شات“، مليونان وخمسة وعشرون ألف متابع.