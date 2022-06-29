عمرو دياب يصدم جمهوره بإطلالة غريبة في بوستر "اللوك الجديد"

صدم الفنان المصري عمرو دياب جمهوره ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بإطلالته وملابسه الغريبة التي ظهر بها في الملصق الدعائي التشويقي لألبومه الغنائي الجديد.

ونشر عمرو دياب وشركة ”ناي“ التي تنتج أعماله الفنية، عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، صورة ومقطعاً يظهر فيهما الفنان المصري بإطلالة غير مألوفة، مع عنوان ”اللوك الجديد“ الذي يبدو أنه سيكون عنوان الأغنية.

وارتدى عمرو دياب في الإطلالة رداء قماشياً شبكياً طويلاً ”كارديجان“ بتصميم Fishnet بأكمام واسعة طويلة، وسروالاً أبيض، وقد ظهر دون حذاء، بينما ارتدى في رقبته مجموعة من الإكسسوارات.

ويشارك عمرو دياب في إعداد أغنية ”اللوك الجديد“ كل من الكاتب أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، وهي من توزيع محمد حمدي وأمير محروس، وسيتم طرحها قريباً عبر منصة ”أنغامي“ التي تعاقد معها عمرو دياب مؤخراً.

يشار إلى أن الفنان المصري عمرو دياب يعتبر من أكثر الفنانين العرب تأثيراً في عالم الموضة الشبابية، رغم اقترابه من سن الستين، إلا أن صيحات الموضة التي يطلقها في إطلالاته منذ بدايته حتى اليوم كانت محل اهتمام شديد من الأجيال المختلفة التي عاصرت مسيرته الفنية.