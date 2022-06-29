صديقة مقربة تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل شيماء جمال

كشفت علياء سلامة الصديقة المقربة للمذيعة المصرية شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها، تفاصيل جديدة بشان الجريمة، مشيرة إلى أنها لم تمت ضربا بالرصاص كما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يتم تشويه وجهها بماء النار.

وأكدت علياء سلامة في مداخلة هاتفية ببرنامج ”حضرة المواطن“ الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة ”الحدث اليوم“ المصرية، أن كل ما قيل بأن شيماء جمال قتلت بالرصاص وتم رميها بماء النار على وجهها غير صحيح“.

وأضافت: ”أنا شفت شيماء في المشرحة، ووجهها كان سليم ولم يوجد في رأسها سوى خبطة الطبنجة وآثار للجنزير الذي كانت ملفوفة به، وخرجت به من التربة، الذي كان سيادة المستشار حافرها في المزرعة“.

وأعربت عن تعجبها مما حدث، مشيرة إلى أنها لم تتصور أن يصل الأمر بين شيماء وزوجها إلى حد القتل، فقد كانت تحدث مشادات كلامية بينهما وتنتهي بالمصالحة و ”الطبطبة“.

وبينت أن طفلة القتيلة والتي تسمى جنى، هي موجودة مع زوجها الأول والد الطفلة، لافتة إلى أنها ليست ابنة المستشار.

وأوضحت علياء سلامة أن المذيعة شيماء جمال قتلت يوم الإثنين الماضي وليس من 20 يوما، وبعدما قتلها زوجها حرر محضرا باختفائها، وبحث عنها معهم.

وأمرت النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بنقل جثمان المذيعة المصرية شيماء جمال إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة بعد الكشف عليها.

وعثرت السلطات المصرية مساء الاثنين على جثة المذيعة شيماء جمال.

ويعيش الوسط القضائي في مصر حالة من الدهشة، عقب اتهام المستشار أيمن حجاج، بجريمة قتل زوجته.

ويشغل حجاج منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب كونه وكيلاً لنادي قضاة مجلس الدولة المعني بشؤون القضاة على مدار سنوات مضت.