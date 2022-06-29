هل تنجح مساعي الفنانين في ثني هاني شاكر عن قرار الاستقالة؟

منذ أن أعلن الفنان المصري هاني شاكر عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، ويتلقى العديد من المناشدات من أبناء الوسط الفني، سواء الموسيقي أو التمثيلي، للتتراجع عن قراره، مما يطرح تساؤلا.. هل يتراجع هاني شاكر عن قراره؟، خاصة وأنه من قبل تراجع عن قرار الاستقالة بسبب مناشدات الفنانين.

ولعل أبرز ردود الفعل حول قرار استقالة شاكر هو قرار الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر برفض الاستقالة المقدمة منه، مطالبا إياه بالتراجع عن قرارة والعودة لمباشرة عمله.

في الوقت ذاته رفض مجلس نقابة المهن الموسيقية قرار الفنان هاني شاكر، مناشدين إياه بالتراجع عن قراره، مؤكدين أنه لن يترشح أحد لمنصب النقيب حتى يهدأ الفنان هاني شاكر ويعود عن قراره.

وناشد عدد كبير من الفنانين، هاني شاكر بالتراجع من أجل استكمال الانجازات التي تحققت على يده في النقابة العريقة، ومن بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي طالبه بأن يعطي نفسه فرصة حتى بعد عيد الأضحى المبارك، ثم يجلسان مع بعضهما البعض حتى يثنيه عن قراره، وذلك خلال لقاء تليفزيوني.

كما دعم الفنان محمد ثروت صديقه هاني شاكر رغم مرضه من خلال تدوينة عبر فيسبوك قال فيها: “ قلبي معك يا صديقي وكنت أتمني من الجميع حضور مؤتمر النقابة ضبط النفس، والإحساس بالمسؤلية، وكذلك تقدير وجود فنان كبير على رأس النقابة هو الزميل الفاضل هاني شاكر وكان يجب أن يعلم الجميع ان الظهور على العامة لمناقشة قضايا مختلف عليها أمر صعب“.

وتابع: ”إن ماحدث أمر مؤسف ولا أقصد طرفا بعينه لكن الكل أخطأ في حق النقابة وأخطأ في حق النقيب الفنان الكبير هاني شاكر، وكذلك أخطأ في حق كل من شاهد هذا المؤتمر وفوجئ بهذا الشجار“.

واختتم: ”أتمنى احتواء هذا الموقف، فالنقابة كيان له تاريخ مشهود كان على رأسه وما زال دائما قمة رموز الفن في مصر، كل الدعم والحب لصديق العمر الفنان الكبير هاني شاكر“.

وكتبت أنغام على حسابها الشخصي على ”تويتر“: ”‏استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم ‎هاني شاكر خساره كبيره للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا .. أرجو أن يتراجع عن الاستقالة“.

والعازف سعيد الأرتيست الذي كان سببا في قرار هاني شاكر لكونه أحد أطراف الشجار الذي حدث في المؤتمر الصحفي، أكد أنه على استعداد أن يذهب للفنان هاني شاكر ويقبل رأسه ويعتذر له حتى يتراجع عن قراره، مشيرا إلى أنه يفتخر بأن هاني شاكر هو النقيب لهذه النقابة العريقة.

ويبدو أن زيادة زخم الردود الرافضة للاستقالة والمؤيدة للفنان هاني شاكر، ستلعب دورا حاسم لاتخاذ قرار مرتقب بالعدول عن الاستقالة.